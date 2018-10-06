ABD, Türkiye'ye Menbiç konusunda verdiği sözü halen yerine getirmezken, geçen zaman zarfında terör örgütü YPG/ PKK, ilçe merkezinin etrafını kazdığı çukurlar ve toprak setlerle çevirdi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, önceki gün yaptığı açıklamada, 4 Haziran'da ABD ile sağlanan mutabakata dikkati çekmişti. Münbiç'in YPG/PKK'dan temizlenmesi için 90 günlük bir takvim üzerinde anlaşıldığını anımsatan Kalın, ancak daha sonra "oyalama taktiklerinin" devreye girdiğini vurgulamıştı.

MENBİÇ'TEN ÇIKMAYACAKMIŞ GİBİ İLÇEYE YERLEŞİYOR

AA'nın Menbiç içindeki araştırmaları, örgütün Menbiç'ten çıkmayacakmış gibi ilçeye yerleşmeyi sürdürdüğünü gösterdi. Bölgedeki AA kaynaklarının tespitlerine göre, YPG/PKK, Ağustos 2016'da ABD desteği ile ele geçirdiği Menbiç kent merkezini çukurlar kazarak çevrelemeye başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin aynı ay içerisinde Fırat Kalkanı Harekâtı'nı başlatması üzerine örgüt, bu faaliyetine hız verdi. Ancak, ABD'nin nisan ayında Fırat Kalkanı unsurlarına yakın iki bölgede üs kurması, YPG/PKK'nın kazma çalışmalarına ara vermesine neden oldu.

TERÖR ÖRGÜTÜ, ÇUKUR VE SİPER İNŞASINI TAMAMLADI

YPG/PKK, kendisinin ilçeden çıkarılmasına yönelik Türkiye-ABD mutabakatı üzerine, haziran ayından itibaren faaliyetlerini hızlandırdı. Örgüt, tüm kent merkezini çeviren çukur ve siper inşasını tamamladı. Çukurların birleşerek oluşturduğu hat, toplamda 29,3 kilometre uzunluğunda. Örgüt, çukurların önüne derinlikleri değişen toprak setler de inşa etti.

AÇTIKLARI ÇUKURLAR UYDUDAN GÖRÜNÜYOR

Uydu fotoğraflarında, söz konusu hatlar gökyüzünden ince beyaz çizgiler şeklinde fark ediliyor. YPG/PKK, çukurların oluşturduğu hatlar arasına olası savaşta kullanmak üzere tüneller kazdı. Ana hat içinde bazı bölgelerde uzunluğu 1-3 kilometre civarında başka çukur ve siperler de yer alıyor. Menbiç'i çevreleyen çukur hatlar sayesinde ilçeye giriş çıkışlar sadece belirli noktalardan yapılabiliyor.

SDG İSMİNİ KULLANARAK TERÖRİSTLERE EĞİTİM

Öte yandan örgüt, Zeytin Dalı Harekâtı ile işgalinden kurtarılan Afrin'den kaçarak Menbiç'e gelen unsurlarına eğitim veriyor. Eğitim, ABD desteğiyle, sözde SDG çatısı altında gerçekleştiriliyor. YPG/PKK ayrıca, Menbiç'in Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine sınır konumdaki noktalara askeri yığınak yapıyor. Afrin'den Münbiç'e gelen Kandil kökenli elebaşları, bu süreç içerisinde SDG unsurları ile "Münbiç'in savunulması" konulu 4 toplantı gerçekleştirdi. Toplantıların sonuncusu yaklaşık 2 hafta önce, PKK elebaşlarından, Suriye askeri sahası sorumlusu Nureddin Sofi öncülüğünde yapıldı.

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