YSK, 14 Mayıs'ta seçime katılabilecek 36 partiyi açıkladı!

YSK'DAN SON DAKİKA SEÇİM HAMLESİ! Seçim saati ve seçime katılabilecek partiler belli oldu - Hangi partiler seçime katılacak? Seçime kaç parti katılacak?

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Habertürk Ankara

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs’ta, tüm yurtta oy vermenin 08.00-17.00 saatleri arasında olmasını kararlaştırdı. YSK, 14 Mayıs’taki seçimlere 36 siyasi partinin katılabileceğine karar verdi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Yüksek Seçim Kurulu'nun, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili seçimlerine ilişkin toplantısı öncesi YSK binasına girişinde basın mensuplarına açıklamada bulundu.

08.00-17.00 ARASINDA OY KULLANILACAK

Yener, "Bugünkü gündemimiz seçime katılacak siyasi partilerin tespitine yönelik bir çalışmamız olacak. Çalışmamız sonuçlandığında sizlere bilgi vereceğiz" diye konuştu. YSK'da yapılan toplantı sonrasında 14 Mayıs'ta seçim saatlerinin 08.00 ile 17.00 arasında olması belirlenirken, seçime de 36 siyasi parti katılabilecek.

İŞTE SEÇİME KATILABİLECEK PARTİLER

Adalet Birlik Partisi, Adalet Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Anavatan Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Büyük Türkiye Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti, Emek Partisi, Gelecek Partisi, Genç Parti, Güç Birliği Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, Halkların Demokratik Partisi, Hür Dava Partisi, İyi Parti, Memleket Partisi, Millet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Milli Yol Partisi, Saadet Partisi, Sol Parti, Türkiye Değişim Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Türkiye Komünist Partisi, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Yenilik Partisi, Yeni Türkiye Partisi, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi, Zafer Partisi.