YSK, 14 Mayıs'ta seçime katılabilecek 36 partiyi açıkladı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Politika YSK'DAN SON DAKİKA SEÇİM HAMLESİ! Seçim saati ve seçime katılabilecek partiler belli oldu - Hangi partiler seçime katılacak? Seçime kaç parti katılacak?
ABONE OL

YSK, 14 Mayıs'ta seçime katılabilecek 36 partiyi açıkladı!

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim saatlerini ve seçime girecek partileri belirledi. Tüm yurtta oy vermenin 08.00-17.00 saatleri arasında olması kararlaştırdı. YSK, 14 Mayıs’taki seçimlere 36 siyasi partinin katılabileceğine karar verdi. İşte seçime katılacak 36 parti...

YSK'DAN SON DAKİKA SEÇİM HAMLESİ! Seçim saati ve seçime katılabilecek partiler belli oldu - Hangi partiler seçime katılacak? Seçime kaç parti katılacak?
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
Habertürk Ankara

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs’ta, tüm yurtta oy vermenin 08.00-17.00 saatleri arasında olmasını kararlaştırdı. YSK, 14 Mayıs’taki seçimlere 36 siyasi partinin katılabileceğine karar verdi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Yüksek Seçim Kurulu'nun, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili seçimlerine ilişkin toplantısı öncesi YSK binasına girişinde basın mensuplarına açıklamada bulundu.

08.00-17.00 ARASINDA OY KULLANILACAK

Yener, "Bugünkü gündemimiz seçime katılacak siyasi partilerin tespitine yönelik bir çalışmamız olacak. Çalışmamız sonuçlandığında sizlere bilgi vereceğiz" diye konuştu. YSK'da yapılan toplantı sonrasında 14 Mayıs'ta seçim saatlerinin 08.00 ile 17.00 arasında olması belirlenirken, seçime de 36 siyasi parti katılabilecek.

İŞTE SEÇİME KATILABİLECEK PARTİLER

Adalet Birlik Partisi, Adalet Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Anavatan Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Büyük Türkiye Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti, Emek Partisi, Gelecek Partisi, Genç Parti, Güç Birliği Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, Halkların Demokratik Partisi, Hür Dava Partisi, İyi Parti, Memleket Partisi, Millet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Milli Yol Partisi, Saadet Partisi, Sol Parti, Türkiye Değişim Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Türkiye Komünist Partisi, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Yenilik Partisi, Yeni Türkiye Partisi, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi, Zafer Partisi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı açıklandı: Sinan Oğan! Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ açıkladı
GÜNDEM Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan oldu
Son dakika: MHP lideri Bahçeli: Fazla yatırılan Hazine yardımı depremzedelere verilsin
GÜNDEM Bahçeli: Fazla yatırılan Hazine yardımı ...
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faciaya izin veremeyiz; daha çok çalışacağız, daha çok insana ulaşacağız
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faciaya izin veremeyiz; daha ...
Cezaevinden çıkan eşiyle tartışıp evi yakan kadın, tutuklandı
GÜNDEM Cezaevinden çıkan eşiyle tartışıp evi yaktı!
RAMAZAN PİDESİ FİYATI 2023 | Ankara'da Ramazan pidesi ne kadar, kaç TL oldu?
GÜNDEM Ramazan pidesi fiyatları!
Son dakika haberi: 19 yaşındaki Hazal 3 aylık hamileydi! Vahşetin otopsi raporu! - Öne çıkan haberler
GÜNDEM 19 yaşındaki Hazal 3 aylık hamileydi! Vahşetin ...
Dünyanın en hızlı hareket eden faylarından biri Türkiye'de! Kuzey Anadolu fay hattı hangi il ve ilçelerden geçiyor? Uzmanlardan kritik KAF uyarısı!
GÜNDEM Dünyanın en hızlı hareket eden faylarından biri ...
PTT PERSONEL ALIMI 2023 | PTT personel alımı ne zaman yapılacak, bu yıl başvuru alınacak mı? PTT personel alımı başvuru şartları ve tarihleri belli oldu mu?
GÜNDEM PTT personel alımı yapılacak mı?
Son dakika: Malatya'daki depreme ilişkin yeni görüntüler! Polis anonsları ortaya çıktı
GÜNDEM Depreme ilişkin yeni görüntüler! Polis anonsları ...
Fatih Portakal Sözcü TV ile anlaştı - Haberler
GÜNDEM Fatih Portakal Sözcü TV ile anlaştı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.