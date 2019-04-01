YSK nerede? Yüksek Seçim Kurulu'na nasıl gidilir? Soruları 31 Mart yerel seçimlerin ardından merak konusu oldu. İstanbul seçim sonuçlarındaki belirsizlik vatandaşlar tarafından da merak konusu oldu. Şimdi tüm gözler YSK'dan gelecek kesin resmi sonuçlar. Peki, YSK Başkanı kim? Yüksek Seçim Kurulu'na nasıl gidilir? İşte detaylar...

YSK NEREDE?

Yüksek Seçim Kurulu Merkez Binası Ankara'dadır. Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı, Ankara / Kızılay, Küçükesat ve Sıhhıya ilçelerinde Genel Müdürlükleri bulunuyor.

YÜKSEK SEÇİM KURULU (YSK) BAŞKANI KİMDİR?

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven'dir. Sadi Güven, 24 Haziran 1955 Balıkesir doğumludur. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1978 yılında mezun oldu. İstanbul hâkim adayı olarak mesleğe başlamış ve sırasıyla Narman, İslâhiye Sorgu Hâkimliği, İslâhiye, Malkara, Fethiye, Ankara Hâkimliği, Ankara Ticaret Mahkemesi Başkanlığı görevlerinde bulundu.

19 Nisan 2005 - 13 Temmuz 2008 tarihleri arasında Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevini yürüttü. 13 Temmuz 2008 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçildi ve Yargıtay 17. Hukuk Dairesi üyesi olarak atandı. Türkiye Adalet Akademisi'nde 10 Nisan 2009 - 27 Şubat 2014 tarihleri arasında Genel Kurulu üyesi, 27 Nisan 2010 - 27 Şubat 2014 tarihleri arasında da Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaptı. 24 Ocak 2013 tarihinde Yüksek Seçim Kurulu Başkanı seçildi. Evli ve bir çocuk babasıdır.

YSK NEDİR?

T.C. Yüksek Seçim Kurulu, Yargıtay ve Danıştay'ın kendi içlerinden çıkardıkları üyeden oluşan, Türkiye'deki seçimlerin genel yönetim ve denetimini yürüten, aynı zamanda da seçimlerin yargısal denetimini sağlayan karma egemen üst yargı merciidir.

Yüksek Seçim Kurulu yedi asıl ve dört yedek üyeden oluşur. Üyelerin altısı Yargıtay, beşi Danıştay Genel Kurullarınca kendi üyeleri arasından üye tam sayılarının salt çoğunluğunun gizli oyu ile seçilir. Bu üyeler salt çoğunluk ve gizli oyla aralarından bir başkan ve bir başkanvekili seçerler.

Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin görev süresi altı yıldır. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.

Görev ve yetkileri

YSK, özel kanunlara göre yapılacak milletvekilliği, il genel meclisi üyeliği, cumhurbaşkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, muhtarlık, ihtiyar heyeti üyeliği seçimlerinde ve Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların halk oylamasına sunulmasında genel yönetim ve yargısal denetimi sağlar.

Seçim sonuçlarına yapılacak her türlü itiraza karşı başvurulabilecek son mercii Yüksek Seçim Kuruludur. Yüksek Seçim Kurulu'nun verdiği kararlar kesindir, YSK'nın vermiş olduğu kararlara karşı herhangi bir yargı merciine başvurulamaz.

Valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, muhtarlar ve bütün kamu görevlileri her türlü seçim işleri ve seçmen kütükleri yazımında, seçim kurullarının istediği bilgileri ve belgeleri, gecikmeden, süresinde ve doğru olarak göndermeye mecburdur. Seçmen kütüğünün kurulması, güncelleştirilmesi ve bundan elde edilecek liste, çizelge ve diğer malzemenin gerekli yerlere ulaştırılması ve dağıtılması için Yüksek Seçim Kurulunca alınacak kararlar bütün kamu kuruluşlarını ve görevlilerini bağlar.