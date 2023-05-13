Sandık görevlisi araştırmaları Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerinin belirleneceği seçimler için geri sayım devam ederken gündeme geldi. Sandık başında görev seçim görevlileri "Sandık görevlisi ücreti belli oldu mu, ne kadar?" sorularına yanıt arıyor. İşte 2023 sandık görevlisi ücreti hakkında merak edilen sorular ve yanıtları...