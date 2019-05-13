2019 YSK seçmen sorgulama işlemi nasıl yapılır? sorusu yenilenen İstanbul seçiminin ardından oy kullanacak vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. 23 Haziran 2019 yenilenen İstanbul seçimlerinde oy kullanacak vatandaşlar TC Kimlik Numarası ve E-Devlet şifreleri ile YSK seçmen kaydı sorgulama işlemini gerçekleştirebilecek. İşte 23 Haziran YSK seçmen kaydı sorgulama ekranı...

YSK SEÇMEN SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

YSK seçmen sorgulama ve sandık numaralarınızı öğrenmek için yapmanız gereken tek şey, Nerede Oy Kullanacağım Çağrı Merkezi adresine tıklayarak,

Sorgulama Tipi

Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl

Nüfusa Kayıtlı Olduğu Sıra No

Resim Doğrulama

kısımlarına bilgilerinize doldurarak nerede oy kullanacağınızı öğrenebilirsiniz.

YSK SEÇMEN KAYDI SORGULAMA

YSK E-DEVLET SEÇMEN SORGULAMA

1) e-Devlet Kapısı http://www.turkiye.gov.tr adresine girerek, sayfanın üst kısmında bulunan “Giriş Yap” bağlantısına tıklayınız.

2) Kimlik Dogrulama Sistemi sayfasına yönlendirileceksiniz. Bu aşamada adres satırında https://giris.turkiye.gov.tr yazdıgından ve güvenli bağlantı simgesinin aktif oldugundan emin olununuz.

3) Kimlik Dogrulama Yöntemi - kullanmak istediğiniz kimlik dogrulama yöntemine tıklayıp ekranda çıkan yönergeleri takip ederek sisteme giriş yapabilirsiniz.

Kullanmanız gereken hizmetin adı “Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama”dır. Hizmeti bulmak için aşağıdaki yöntemler kullanılabilir.

NEREDE OY KULLANACAĞIM? TIKLA ÖĞREN

Tarayıcınızın adres satırına https://www.turkiye.gov.tr/yuksek-secim-kurulu-yurt-ici-secmen-kaydi-sorgulama yazarak ulaşabilirsiniz. Ayrıca e-Devlet ana sayfasında bulunan arama kutucuğuna da Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama yazarak sisteme erişebilirsiniz.

Sisteme eriştikten sonra açılan ekranda yurt içi seçmen kütüğündeki bilgileriniz yer alacaktır. Ayrıca seçim dönemlerinde oy kullanacağınız yer bilgileri Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklandığında bu sayfada görüntülenir.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) hazırladığı seçim takvimine göre, muhtarlık bölgesi askı listeleri 12 Mayıs Cumartesi gününe kadar askıda kalacak. Muhtarlıklar hafta sonları da hizmet verecek.

YSK Başkanlığının "Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması" da hizmete girdi. Bu uygulamayla yurt içinde ikamet eden seçmenler, askı dönemi içerisinde, kendisinin, aynı hanede oturan yakınlarının ve aynı binada oturan seçmenlerin bilgilerini görüntüleyebilecek, askı dönemi sonrasında kendisinin ve aynı hanede oturan yakınlarının oy vereceği sandık alanı bilgilerini sorgulayabilecek.

Seçim dönemleri dışında kişi, kendisinin ve aynı hanede oturan yakınlarının seçmen kütüğünde kaydının bulunup bulunmadığını kontrol edebilecek.

Yurt dışında ikamet eden seçmenler, yurt dışı seçmen kütüğünde kayıtlı olup olmadığını, kayıtlı ise hangi dış temsilcilikte kaydının bulunduğunu, açık adres bilgilerinin bulunup bulunmadığını kontrol edebilecek.