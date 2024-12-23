Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: 63 - Anadolu Efes: 96 | MAÇ SONUCU
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. hafta maçında Anadolu Efes, deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 96-63 mağlup etti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 11. haftanın son maçında Anadolu Efes, deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 96-63 yendi.
Salon: Pamukkale Üniversitesi
Hakemler: Zafer Yılmaz, Mehmet Karabilecen, Duhan Köyiçi
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Arca Tülüoğlu 3, Cook 16, Vanwijn 7, Bleijenbergh 12, McLemore 14, Said Emre Yosmaoğlu 4, Berke Aygündüz 7, Ata Engin, İsmail Karabilen
Anadolu Efes: Nwora 15, Bryant 10, Thompson 3, Poirier 6, Ercan Osmani 6, Beaubois 10, Rıdvan Öncel 2, Doğuş Özdemiroğlu 4, Burak Can Yıldızlı 3, Oturu 21, Erkan Yılmaz , Willis 16
1. Periyot: 17-25
Devre: 34-53
3. Periyot: 56-75