Yüksek Mahkemeden İskoçya'nın bağımsızlık referandumu talebine ret

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya Avrupa Yüksek Mahkemeden İskoçya'nın bağımsızlık referandumu talebine ret
ABONE OL

Britanya'da Yüksek Mahkeme, İskoçya'nın ikinci bağımsızlık referandumu talebini reddetti

Britanya'da Yüksek Mahkeme, oy birliğiyle aldığı kararda İskoçya'nın Britanya parlamentosunun izni olmadan ikinci bir bağımsızlık referandumu düzenleyemeyeceğini bildirdi

Yüksek Mahkemeden İskoçya'nın bağımsızlık referandumu talebine ret
Yüksek Mahkemeden İskoçya'nın bağımsızlık referandumu talebine ret
0:00 / 0:00
AA

Britanya'da Yüksek Mahkeme, Britanya parlamentosunun izni olmadan İskoçya'nın bağımsızlığını kazanması için ikinci bir referandumun düzenleyemeyeceği yönünde karar verdi.

Yüksek Mahkemenin oy birliğiyle aldığı kararda, Britanya parlamentosunun onayı olmadan İskoçya'nın Britanya'dan bağımsızlığını kazanması için yeni bir referandumun düzenleyemeyeceği bildirildi.

Mahkeme Başkanı Robert Reed, yaptığı açıklamada, "İskoçya'nın, ikinci bir referandumun Britanya parlamentosuyla ilgili olmadığı yönündeki iddiası"nı reddetti ve referandumun sadece "hukuki etkisinin değil, maddi etkisinin" de dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Reed, "İskoç parlamentosu, İskoçya'nın bağımsızlığı konusunda bir referandum için yasama yetkisine sahip değil." değerlendirmesinde bulundu.

İSKOÇYA'DA İKİNCİ BAĞIMSIZLIK REFERANDUMUNUN GELECEK YIL YAPILABİLECEĞİ DUYURULMUŞTU

İskoçya Bölgesel Hükümeti Başbakanı Nicola Sturgeon, 10 Ekim'de yaptığı açıklamada, İskoçya'nın Britanya'dan bağımsızlığını kazanması için ikinci bir referandumun, Yüksek Mahkemenin lehte karar vermesi halinde 19 Ekim 2023'te yapılabileceğini duyurmuştu.

Britanya parlamentosundan izin alınmasını zorunlu kılan yasaya karşı mahkemeye başvuran Sturgeon, Yüksek Mahkemenin İskoç parlamentosunun referandum düzenlemeye yönelik yetkisinin olup olmadığını değerlendireceğini aktarmıştı.

İSKOÇYA, 2014 REFERANDUMUNDA BAĞIMSIZLIĞI REDDETMİŞTİ

İskoç Ulusal Partisi, 18 Eylül 2014'te yapılan referandumda, İskoçlar yüzde 55'le bağımsızlığı reddetmiş olsalar da Brexit'in durumu değiştirdiğini ve yeni bir referanduma ihtiyaç olduğunu savunuyor.

Brexit referandumunda, İngilizlerin aksine yüzde 62 ile karşı oy kullanan İskoçlar, istemedikleri halde AB'den çıkarıldıklarını belirtiyor. Ancak yeni bir bağımsızlık referandumu düzenlemek için Britanya parlamentosundan izin alınması gerekiyor. Öte yandan Muhafazakar Partinin çoğunluğu elinde bulundurduğu 650 üyeli parlamentodan böyle bir iznin çıkması imkansız görülüyor.

Bu nedenle, bağımsızlık yanlılarının alternatif yollar deneyebileceği değerlendiriliyor. Bu seçeneklerden birini, Britanya parlamentosundan izin alınmasını zorunlu kılan yasaya karşı mahkemeye gitmek oluşturuyor. Diğer bir yol ise merkezi hükümete rağmen referanduma gitmek ve olumlu sonuç çıkması halinde tek taraflı bağımsızlık ilan etmek.

Ancak bunun, Katalonya'da olduğu gibi gerginliğe ve merkezi hükümetin sert tepkisine yol açabileceği belirtiliyor. Aynı zamanda bu durumun, Katalanlar gibi İskoçların da AB'nin desteğini kaybetmesine neden olabileceği ifade ediliyor.

İSKOÇYA VE KUZEY İRLANDA HALKLARI, BREXIT'E KARŞI OY KULLANMIŞTI

İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'dan oluşan Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı'nda, Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı. Referandumda, İngiltere ve Galler "evet", İskoçya ve Kuzey İrlanda ise "hayır" oyu vermişti.

Britanya'nın AB ile vardığı Brexit anlaşmasıyla Kuzey İrlanda'ya ayrıcalıklı bir konum verilerek fiili AB üyesi olarak kalmasına yol açan düzenleme yapılmış fakat İskoçya ise İngiltere ve Galler ile aynı koşullarda 31 Ocak'ta AB'den resmen ayrılmıştı.

BAŞBAKAN SUNAK, KARARI MEMNUNİYETLE KARŞILADI

Britanya Başbakanı Rishi Sunak, Yüksek Mahkemenin, Britanya parlamentosunun izni olmadan İskoçya'nın bağımsızlığını kazanması için ikinci bir referandum düzenleyemeyeceği yönündeki kararını "açık ve nihai" olarak niteledi ve memnuniyetle karşıladı.

İskoçya Bölgesel Hükümeti Başbakanı Nicola Sturgeon ise, Yüksek Mahkemenin, İskoçya'nın ikinci bağımsızlık referandumuna gitme talebini reddetmesinin ardından bir sonraki genel seçimlerin "defakto bağımsızlık referandumu" olacağını bildirdi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

James Webb Teleskobu'ndan ötegezegende atmosfer incelemesi
DÜNYA James Webb Teleskobu'ndan ötegezegende atmosfer ...
Sırbistan ile Kosova plaka krizinde gerginliği düşürmek için anlaştı
DÜNYA Sırbistan ile Kosova'dan 'normalleşme' mutabakatı
Ukrayna Ulusal Polis Başkanı İgor Klimenko: Rusya'nın füze saldırılarında 6 kişi öldü, 36 kişi yaralandı
DÜNYA "Rusya'nın füze saldırılarında 6 kişi öldü"
ABD, Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık ek askeri yardım yapacak
DÜNYA ABD'den Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık yeni yardım
Putin, anlaşmaların uygulanması halinde Bakü ile Erivan arasında barış olacağını belirtti
DÜNYA Putin: Bakü ve Erivan arasında barış olabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Küba Devlet Başkanı Bermudez'e tarihi hediye
DÜNYA Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Küba liderine tarihi hediye
Eski İngiltere Başbakanı Johnson'dan Fransa, Almanya ve İtalya'ya eleştiri
DÜNYA Boris Johnson'dan Fransa ve Almanya'ya sert eleştiri
Rusya'yı "terör destekçisi" ilan eden Avrupa Parlamentosu siber saldırıya uğradı
DÜNYA Avrupa Parlamentosu siber saldırıya uğradı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklamalar
DÜNYA Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
Küba Devlet Başkanı Ankara'da
DÜNYA Küba Devlet Başkanı Ankara'da

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.