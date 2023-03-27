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Haberler Gündem Politika Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener'den açıklama - Gündem Haberleri
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Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, oy pusulasındaki sıralamayı açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener açıklamalarda bulundu. Yener şimdiye kadar Cumhurbaşkanlığı seçimleri için teklif veren imza sayılarını aktardı. Yener ayrıca Cumhurbaşkanlığı için kullanılacak pusulada adayların alfabetik sıraya göre yer alacağını bildirdi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener'den açıklama - Gündem Haberleri
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YSK Başkanı Ahmet Yener, cumhurbaşkanı adaylığı imza sürecinin sona ermesinin ardından açıklama yaptı. Yener Cumhurbaşkanlığı seçimleri için hazırlanan pusulalarda alfabetik sırayla sayın Kemal Kılıçdaroğlu, sayın Muharrem İnce, sayın Recep Tayyip Erdoğan ve sayın Sinan Oğan olduğunun tespitine karar verildiğini belirtti.

Yener şöyle konuştu:


Başvurusu kabul edilenler için 22 Mart 2022 Çarşamba günü saat 08.00'de başlayan teklifte bulunma süreci bugün saat 20.00 itibariyle sona ermiştir. Bu süreç içerisinde yoğun bir çalışma ortamında bulunan tüm ilçe seçim kurulu hakimlerimize ve personelimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum.

İMZALARDA KESİN SONUÇLAR

Seçmenler tarafından teklifte bulunma süreci sonucunda adaylardan sayın Muharrem İnce için 114 bin 661, sayın Sinan Oğan için 111 bin 508, Sayın Muhammet Ali Fatih Erbakan için 69 bin 255, sayın Doğu Perinçek için 27 bin 61, sayın Yakup Turkal için 3 bin 137, sayın Erkan Trükten için 2 bin 589, sayın Tevfik Ahmet Özal için 1544, sayın İrfan Uzun için 1263, sayın Halil Murat Ünver için 538, sayın Hilmi Özden için 478 ve sayın Davut Duran için 122 adet teklifte bulunulmuş olup toplam 332 bin 156 seçmenin teklifte bulunduğu görülmüştür. Bu sürecin Türk milletine ve Türk demokrasisine hayırlı olmasını diliyoruz.

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI PUSULADA ALFABETİK SIRAYLA YER ALACAK

Kurulumuz imza sürecinin sona ermesinden sonra yapmış olduğu toplantılar sonucunda 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekili genel seçimlerinin alfabetik sırayla sayın Kemal Kılıçdaroğlu, sayın Muharrem İnce, sayın Recep Tayyip Erdoğan ve sayın Sinan Oğan olduğunun tespitine karar vermiş olup karar Resmi Gazete'de ilan edilmek üzere gönderilmiştir. Hayırlı olmasını diliyoruz. Türk demokrasisine hayırlı olmasını dileriz. Teşekkür ediyoruz. Yarından itibaren süreç resmen başlamış bulunmaktadır.

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