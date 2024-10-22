9. Yağlı balıklar

Yağlı balıklar, kalbe önemli faydaları olan omega-3 yağları için mükemmel bir kaynaktır. Bu yağlar iltihaplanmayı azaltarak kan basıncı seviyelerini düşürmeye yardımcı olur. Balık dahil olmak üzere diyetteki daha yüksek omega-3 yağ seviyeleri, kalp hastalığı veya diyabet öyküsü olmayan genç yetişkinlerde yüksek tansiyon riskini de azaltmaya yardımcı olur.