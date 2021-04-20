Pencereden kaçacaktı! Bir anda vazgeçti! 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken işyerlerini denetledi. Ekipler, Keçecipiri Mahallesi Müderris Ali Caddesi'ndeki kahvehanenin açık olduğunu belirledi.

14 KİŞİYE 48 BİN 426 TL PARA CEZASI

DHA'da yer alan habere göre adrese giren polis, içeride bulunan ve oyun oynadığını tespit ettiği 14 kişiye sosyal mesafe kuralına uymamak ve sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten toplamda 48 bin 426 lira ceza kesti. Kahvehane sahibi olduğu öğrenilen bir kişi, gerekli işlemlerin yapılması için polis merkezine götürüldü.

YÜKSEKTEN KORKTU GERİ ÇIKTI

Öte yandan polis ekiplerinin gelmesiyle panikleyen bir kişi, pencereden kaçmak istedi. Ancak zemin ile mesafenin yüksek olması sebebi ile atlamaktan vazgeçti.

OLAY KAMERAYA DA YANSIDI

Kaçmaya çalışan kişiye de ceza kesildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.