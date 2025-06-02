Yüksel Yıldırım: Logi Tomasson ile anlaşma imzaladık

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Norveç ekibi Stromsgodset forması giyen 24 yaşındaki defans oyuncusu Logi Tomasson ile 4+1 yıllığına anlaştıklarını açıkladı.

2024-2025 sezonunda Süper Lig'i 3'üncü sırada tamamlayarak Avrupa kupalarında Play-Off oynama hakkı kazanan Samsunspor'un transfer tahtası 1 Temmuz'da açılacak. Transfer çalışmalarına şimdiden başlayan kırmızı-beyazlılar, Norveç'in Eliteserien Ligi takımlarından Stromsgodset forması giyen sol bek oyuncusu Logi Tomasson ile 4+1 yıllık anlaşma sağladı. 1,82 boyundaki Tomasson, ligleri devam eden Stromsgodset forması ile çıktığı 9 maçın 6'sında ilk 11'de başladı.

"LOGİ TOMASSON İLE ANLAŞTIK"

Transfer çalışmalarına oldukça yoğun şekilde devam ettiklerini belirten Yıldırım, “Bizim transfer tahtamız tam olarak 1 Temmuz’da açılıyor. Şu anda birçok oyuncuyla yoğun şekilde görüşmeler yapıyoruz. Bu doğrultuda Norveç’in Stromsgodset takımında forma giyen İzlandalı sol bek Logi Tomasson ile anlaşmaya vardık ve kendisiyle sözleşme imzaladık. Teknik heyetimizin raporları doğrultusunda eksik gördüğümüz bölgelere nokta atışı transferler yapmaya kararlıyız" dedi.

Son olarak transfer çalışmalarını titizlikle yürüttüklerini belirten Yıldırım, kırmızı-beyazlı takım taraftarları için kendilerine güvenmelerini ve Samsunspor’u layık olduğu yerlere taşımak için var gücüyle çalıştıklarını ifade etti.