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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Yüksel Yıldırım’dan Enner Valencia söylentisine tepki

        Yüksel Yıldırım’dan Enner Valencia söylentisine tepki

        Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, 36 yaşındaki Enner Valencia'yı transfer edecekleri yönündeki söylentilere tepki göstererek, "Samsunspor, emekli sandığı kulübü değil" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13 Haziran 2026 - 18:29 Güncelleme:
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        Samsunspor'dan Enner Valencia iddiasına tepki!

        Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe'nin eski forvet oyuncusu Enner Valencia’yı kadrosuna katacaklarıyla ilgili iddialara sert tepki gösterdi.

        "BURASI EMEKLİ SANDIĞI KULÜBÜ DEĞİL"

        Kulüp olarak yaşlı futbolcu transferi politikaları olmadıklarının altını çizen Yüksel Yıldırım, "Yalan haber yapmak sizlere yakışmıyor. Samsunspor taraftarını böyle saçma sapan haberlerle kandıracağınızı zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Bizim futbol vizyonumuzda bu yaştaki oyuncular asla transfer gibi işlerimiz olamaz. Burası emekli sandığı kulübü değil. Başka Kulüpler için yapın bu haberleri" diye konuştu.

        Karadeniz temsilcisinin 34 futbolcudan oluşan kadrosunun şu andaki yaş ortalaması ise 25 olarak dikkat çekiyor.

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