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Yumurta kabuğu neye iyi gelir? Yumurta kabuğunun faydaları ve zararları

Yumurta dünya üzerindeki en faydalı besin maddelerinden biri olarak bilinmektedir. Birçok yumurta çeşidi olsa da en sık tüketileni tavuklardan elde edilen yumurtadır. Özellikle kahvaltılarda sıklıkla tüketilen yumurtada B12, fosfor, selenyum, çinko, demir gibi vitaminler bulunur. Tam bir sağlık deposu olan yumurtanın şifası kabuğuna kadar işlemiştir. Yapılan araştırmalar sonucu yumurta kabuğunun da çok faydalı maddeler içerdiği ve sağlığa oldukça yararlı bir madde olduğu ortaya çıkmıştır.

Yumurta Kabuğu Nedir? Yumurta Kabuğunun Faydaları ve Zararları Neler?
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Yumurta, severek tüketilen besin maddelerinden biridir. Dünyada her gün milyonlarca yumurta tüketilmekte ve insan sağlığı için en önemli besin maddeleri arasında yer almaktadır. Fakat yumurta kabuğunun da sağlığa yumurtanın kendisi kadar yararlı olduğu bilinmektedir. Yumurta kabuğu İbrahim Saraçoğlu tarafından da faydaları sıklıkla dile getirilen bir maddedir. Yumurta kabuğunun cilde faydaları da kişiler tarafından araştırılan konular arasında yer almaktadır. Yumurta kabuğu neye iyi gelir sorusu da merak konusudur. İşte yumurta kabuğuyla ilgili merak edilenler…

Yumurta Kabuğunun Faydaları

  • Yumurta kabuğu yüksek oranda kalsiyum içermektedir. 1 tatlı kaşığı yumurta kabuğu 800-1000 miligram civarında kalsiyum ihtiva etmektedir. Bu özelliği sayesinde kemik ve diş sağlığına önemli faydaları vardır.
  • Kemik erimesinin önüne geçer.
  • Ağız kokusunun önlenmesine yardımcı olur, sağlıklı ve güçlü dişler elde edilmesini sağlar.
  • Saçları güçlendirir ve saçların beslenmesini sağlar.
  • Cildi güzelleştirir ve ciltteki hücrelerin yenilenmesini sağlar.
  • Tahriş olan cilt yapılarını onarır.
  • Tırnakları güçlendirir, sağlıksız çabuk kırılan tırnakların onarılmasında etkilidir.

Birçok derde deva olan yumurta kabukları cilt için maske halinde kullanılabildiği gibi vitaminlerinden yararlanmak için oral yoldan da tüketilebilmektedir. Fakat besin maddesi olarak tüketilecekse dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Yumurta kabukları öncelikle 5-10 dakika kadar haşlanmalıdır. Sonrasında 100 derece ısıdaki fırında kurutulur. Sonrasında havanda iyice ezerek günde 1 tatlı kaşığını geçmeyecek şekilde, suya, içeceklere ve yemeklere eklenerek tüketilebilir. Fakat 1 tatlı kaşığından fazla tüketmemek çok önemlidir.

Cilt için de yumurta kabuğu maskesi yapılabilir. Bilinen bir yumurta kabuğu maskesi şu şekildedir: 2 yemek kaşığı yumurta beyazı, havanda ezilmiş 3 yumurta kabuğu, 2 çay kaşığı yoğurt ve 4 damla limon suyu iyice karıştırılarak macun haline getirilir. Sonrasında cilde uygulanarak 15 dakika bekletildikten sonra ılık suyla iyice durulanır. Maskeyi göz çevresine sürmemeye dikkat edilmelidir. Bu maske haftada 1 defa uygulandığında cildi yenileme ve tazeleme etkisi gösterir.

Yumurta Kabuğu Bitkilere Faydaları

Yumurta kabuğunun insan sağlığına etkileri olduğu kadar bitki sağlığına da etkileri büyüktür. Bitkilerin topraklarına gömülen yumurta kabukları toprağı güçlendirir, bitkilerde hastalıklar oluşmasını engeller. Bu işlem aynı zamanda toprağı havalandırır. Bitkilerin beslenmesini sağlar ve büyürken çürümesini engeller, ölmelerinin de önüne geçer.

Yumurta kabuğunun ağaçlara faydaları da aynı şekildedir. Evlerde beslenen ağaç çeşitlerinin topraklarına gömülen yumurta kabuğu sayesinde evinizdeki bitkilerin beslenmesini ve güçlenmesini sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda bitkilerin erken ölümlerinin önüne de bu sayede geçilebilmektedir.

Yumurta Kabuğunun Zararları

Yumurta kabuğu içinde bulunan vitamin, mineraller ve özellikle kalsiyum açıısndan çok faydalı bir besin maddesi olsa da bazı durumlarda zararlı olduğu gözlenebilmektedir. Yumurta kabuğu besin maddesi olarak kullanılacaksa kesinlikle steril olduğundan emin olunmalı, kaynatılmadan ve belirli bir sıcaklığa maruz bırakılmadan kesinlikle kullanılmamalıdır. Aksi takdirde salmonella bakterisi barındıracağından çok tehlikeli hastalıklara davetiye çıkarabilir. Aynı zamanda tüketilmeden önce havanda iyice ezildiğinden emin olunmalıdır. Aksi halde boğaza takılarak boğazda yırtılmalara neden olabilir. Ayrıca yemek borusuna da kaçarak ani ölümlere neden olabilir. Bu nedenle yumurta kabuğu çok dikkatli tüketilmelidir.

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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