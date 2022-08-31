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Yunan basını yazdı: Selanik'ten İzmir'e feribot seferleri başlıyor

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Yunanistan'ın Selanik kentinden İzmir'e feribot seferlerinin Eylül ayında başlaması bekleniyor.

Yunan basını yazdı: Selanik'ten İzmir'e feribot seferleri başlıyor
Selanik'ten İzmir'e feribot seferleri başlıyor
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HABERTURK.COM

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Yunanistan'ın Selanik kentinden İzmir'e feribot seferlerinin Eylül ayında başlaması bekleniyor.

Yunan haber sitesi grtimes.gr'nin haberine göre, Levante Ferries'in "Smyrna di Levante" isimli gemisinin yeni feribot seferi Eylül ayı sonuna doğru başlayacak.

Selanik'ten İzmir'e haftada üç kez hareket edecek feribot, hem yolcu hem de yük araçlarını taşıyacak.

Feribot, 2 Ekim'e kadar Yunanistan’ın Midilli Adası’nda da duracak.

*Haberin görseli levanteferries.com tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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