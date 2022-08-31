Selanik'ten İzmir'e feribot seferleri başlıyor 0:00 / 0:00

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Yunan basınında yer alan haberlere göre, Yunanistan'ın Selanik kentinden İzmir'e feribot seferlerinin Eylül ayında başlaması bekleniyor.

Yunan haber sitesi grtimes.gr'nin haberine göre, Levante Ferries'in "Smyrna di Levante" isimli gemisinin yeni feribot seferi Eylül ayı sonuna doğru başlayacak.

Selanik'ten İzmir'e haftada üç kez hareket edecek feribot, hem yolcu hem de yük araçlarını taşıyacak.

Feribot, 2 Ekim'e kadar Yunanistan’ın Midilli Adası’nda da duracak.

*Haberin görseli levanteferries.com tarafından servis edilmiştir.