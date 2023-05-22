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Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten 'ikinci oylama' mesajı

Yunanistan'daki resmi olmayan genel seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başbakan Kiryakos Miçotakis, "Halkımız oylarıyla ülkemizin bu dört yılda attığı önemli adımları bildiğini gösterdi" dedi. Miçotakis, Yunan halkının güçlü bir iktidar istediğini belirterek, ikinci kez sandığa gidileceğinin mesajını verdi

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten 'ikinci oylama' mesajı
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AA

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ülkesindeki genel seçimlerde partisi Yeni Demokrasi'nin ilk sırayı almasına ilişkin, halkın dört yıl iktidarda kalacak güçlü bir iktidar istediği yorumunu yaparak, yeniden sandığa gidileceğinin sinyalini verdi.

Yunanistan'daki seçimlerde resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Yeni Demokrasi, yüzde 40'ı aşan oy oranıyla yarışı önde götürürken, Miçotakis seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Halka, kendisine ve partisine gösterdiği büyük destek için teşekkür eden Miçotakis, "Halkımız oylarıyla ülkemizin bu dört yılda attığı önemli adımları bildiğini gösterdi." diye konuştu.

AA'nın haberine göre; Miçotakis, sandık sonuçlarına göre umudun kötümserliğe, birliğin ayrıma karşı galip geldiği yorumunu yaparak, "Sandık sonuçları Yeni Demokrasinin tek başına güçlü bir şekilde iktidar olabilmesi için halkın onayını aldığını kanıtladı. Seçmenler bugün bunu net bir şekilde istedi ancak bizden bir şey daha istediler. İlerleme, cesur reformlar yolunda daha hızlı koşmamızı." dedi.

Duygulu ve gururlu olduğunu ifade eden Miçotakis, böylesi büyük bir oy oranının kendisine yüklediği sorumluluğun ağırlığını hissettiğini vurguladı.

Miçotakis, halkın güvenine layık olmak için daha çok çalışacağına söz vererek, şunları kaydetti:

"Sonuçların verdiği mesaj son derece açık. Vatandaşlar dört yıllık görev süresi için güçlü bir hükümet istiyor. Bizi hala Avrupa'dan ayrı tutan açığı hızlıca kapatmamız için daha cesur reformlarla."

Partisinin merkez binası önünde toplanan kalabalığa hitap eden Miçotakis, "Hemen yarından itibaren başlayacak ve bir sonraki seçimlere kadar sürecek mücadeleyi birlikte vereceğiz. Halk buna çoktan karar verdi. Yeni Demokrasinin tek başına iktidarı sandıkta matematiksel olarak da teyit edilsin." dedi.

Miçotakis, sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün kendimize biraz rahatlamak, bu zaferi hak ettiğimiz gibi kutlamak için müsaade edelim. Bazılarının lanse etmeye çalıştığı gri Yunanistan’ın karşında daha aydınlık bir Yunanistan’ın zaferi. Yani, yarından itibaren bizi çok iş bekliyor. Bugün attığımız ilk adımı tamamlayabilmek ve nihai galip olup üstlendiğimiz önemli işi sürdürmek için istikrarlı ve cesur bir şekilde ilerleyeceğiz."

RESMİ OLMAYAN SONUÇLARA GÖRE YENİ DEMOKRASİ ÖNDE

Yunanistan İçişleri Bakanlığının resmi olmayan sonuçlarına göre, Miçotakis'in lideri olduğu Yeni Demokrasi partisinin oy oranı yüzde 40’ın üzerinde.

Yeni Demokrasiyi, ana muhalefetteki Radikal Sol İttifak (SYRIZA) yaklaşık yüzde 20'lik oy oranı ile takip ediyor.

YENİ SEÇİM SİSTEMİNE GÖRE İKİNCİ KEZ SANDIĞA GİDİLEBİLİR

Yunanistan'da bu yıl ilk kez uygulanan seçim sistemine göre, sandıktan çıkan sonuçların herhangi bir partinin tek başına iktidar olmasına izin vermemesi halinde, koalisyon için görüşmelerin yapılmasını öngörüyor. Koalisyon için uzlaşıya varılamaması halinde ise seçmenler için ikinci kez sandık kuruluyor.

Sandığa ikinci kez gidildiğinde, birinci olan partiye en az yüzde 25 oy almak kaydıyla 300 sandalyelik parlamentoda fazladan 20 sandalye veriliyor. Oy oranı yüzde 25'i her yüzde 0,5 oranında aştığında fazladan sandalye sayısı da bir artıyor.

Resmi olmayan sonuçlara göre, parlamentoda 140'ın üzerinde sandalyeye sahip olan Yeni Demokrasinin ikinci kez sandığa gidildiğinde de aynı oy oranını alması halinde sandalye sayısının 160'ı geçmesi ve tek başına iktidar olması bekleniyor.

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