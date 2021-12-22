Yunanistan'da mülteci botu battı: Onlarca kişi kayıp 0:00 / 0:00

İHA

Yunanistan'ın Santorini ve Folegandros adaları yakınlarında çoğunluğunu Iraklı ve Suriyeli mültecilerin oluşturduğu botun batması sonucu 1 kişi boğularak can verdi.

Botta kaç kişinin bulunduğu henüz netlik kazanmazken, Yunan Sahil Güvenlik ekipleri 12 kişinin kurtarıldığını ve kaybolduğu düşünülen 32 ila 50 mülteci için de arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Sahil güvenlik ekipleri, botun yaşadığı motor arızasından sonra su almaya başlayarak battığından şüphelendiklerini söyledi.

Dün akşam saatlerinde başlayan kurtarma operasyonlarına 4 sahil güvenlik botu, 5 gemi, 2 helikopter ve bir C-130 uçağı da katıldı.

Yunanistan, Türkiye’den geçerek Avrupa Birliğine gitmek isteyen mülteciler için ana rotalardan biri olarak biliniyor.