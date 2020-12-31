Yunanistan'da olay yaratan aşı fotoğrafı!

DHA

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, koronavirüs aşısı olurken çekilen fotoğrafı ile birlikte 27 Aralık'ta yaptığı açıklamada "Aşının hem güvenli hem de etkili olduğu mesajını göndererek aşıyı ilk olan devlet ve hükümet başkanları (Cumhurbaşkanı ve Başbakan) olduk. Sağlık çalışanları da bugün bizimle birlikte aşı olacak" ifadelerini kullanmıştı.

Başbakan Miçotakis´in aşı fotoğrafı sonrası aşı olan diğer hükümet yetkililerinin de aşı fotoğraflarını paylaşmaya başlaması ülkede eleştirilere neden oldu.

'FOTOĞRAFLAR YANLIŞTI'

Sosyal medyada yayılan hükümet yetkililerinin aşı fotoğrafları, sağlık sendikaları ve muhalefet partilerinin tepkisini toplandı.

Gelen tepkiler üzerine, Hükümet sözcüsü yardımcısı Aristotelia Peloni, Parapolitika radyosuna verdiği demeçte, "Bu (aşılama) özçekimleri yanlıştı" diyerek üst düzey devlet yetkililerinin aşılanmasının dün durdurulduğunu açıkladı.