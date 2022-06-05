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Haberler Dünya Yunanistan'da orman yangını: Bazı bölgeler tahliye edildi
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Yunanistan'da orman yangını: Atina'nın güneyindeki yangın nedeniyle bazı bölgeler tahliye edildi

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın güneyinde dün meydana gelen orman yangını nedeniyle bazı bölgeler tahliye edildi. 7 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı

Yunanistan'da orman yangını: Bazı bölgeler tahliye edildi
Yunanistan'da orman yangını
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Reuters / HABERTURK.COM

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın güneyinde dün çıkan yangın nedeniyle bazı bölgelerin tahliye edildi, bazı ev ve araçlar zarar gördü.

Atina merkezine yaklaşık 16 kilometre uzaklıktaki güney sahil banliyösü Voula çevresindeki meydana gelen yangın, rüzgar şiddetini artırmasıyla körüklendi.

Ciddi şekilde yaralanan hiç kimsenin olmadığı belirtilirken, bir itfaiyeci solunum şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

Şiddetli rüzgar nedeniyle yangını söndürmekte zorluk yaşanırken, 6 itfaiye uçağı, 4 helikopter ve 130'dan fazla itfaiyeci 7 saat sonunda yangını söndürdü.

Yunanistan, geçen sene haftalarca süren orman yangınlarında çok sayıda ev zarar görmüş, binlerce dönüm orman yanmıştı.

Avrupa Komisyonu yetkilileri de geçen sene yaşananlardan sonra, altı AB ülkesinden 200'den fazla itfaiyeci ve ekipmanın, yangınlara acil destek sağlamak için bu yaz Yunanistan'da konuşlandırılacağını duyurdu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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