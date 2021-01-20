Yunanistan liderinden dikkat çeken Doğu Akdeniz açıklaması!

2021 Üç Aylar ne zaman başlıyor?

AA

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ülkesinin İyon Denizi'nde karasularını genişletme politikasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Miçotakis, "Batı karasuları sınırları genişletmek Yunanistan'ın hakkı, bu doğu sınırlarımız için de bir mesaj niteliği taşıyor" ifadelerini kullandı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias da dün parlamentoda benzer ifadeler kullanmıştı. Dendias, ülkesinin Girit Adası’nın doğusunda kara sularını genişletmeyi planladığını söylemişti.

Başbakan Kiryakos Miçotakis'in aylar öncesinde Girit’te kara sularının genişletilmesi konusunda görüş belirttiğini anımsatan Dendias, "Ve tabii ki Girit, Girit’in doğu tarafını da kapsıyor. Girit'in doğusunda da kara sularımızı genişletmeyi planlıyoruz." demişti.