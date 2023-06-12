Son dakika deprem haberleri, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından düzenli olarak yayınlanıyor. Yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler son depremler listesini yakından takip ediyor. 12 Haziran Pazartesi günü Yunanistan ve Kahramanmaraş'ta depremler meydana geldi. İşte 12 Haziran Kandilli ve AFAD son depremler listesi...