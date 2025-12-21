Yunus Akgün, bu sezon ligde 3. golünü attı
Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, Kasımpaşa maçıyla bu sezon Trendyol Süper Lig'deki 3. gol sevincini yaşadı.
Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray evinde Kasımpaşa ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların ilk golünü Yunus Akgün kaydetti.
Müsabakanın 10. dakikasında Barış Alper Yılmaz’ın sol taraftan ceza sahası içine girip verdiği pasta Akgün, meşin yuvarlağı düzgün vuruşla ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.
25 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon Süper Lig’de 3. golünü kaydetti. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de 2 golü bulunan sarı-kırmızılı futbolcu toplamdaki gol sayısını da 5’e çıkardı.
Maça 11’de başlayan Yunus Akgün, 86. dakikada yerini Ahmed Kutucu’ya bıraktı.