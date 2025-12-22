Yunus Akgün, Cimbom'a ilaç oldu!
Son haftalarda sakatlıklar ve eksikler nedeniyle kadro istikrarını kaybeden Galatasaray, Yunus Akgün'ün sahalara dönmesiyle birlikte yeniden ritmini buldu
Kasık fıtığı operasyonunun ardından beklenenden çok daha erken forma giyen Yunus Akgün ağrılarına rağmen sahaya çıkarak hem teknik heyetin hem de takımın yükünü hafifletti. Yunus’un sakat olduğu süreçte üst üste sakatlıklar yaşayan Galatasaray son üç maçta 9 puan topladı.
Yaklaşık 10 gün gibi kısa bir sürede sahalara dönen Yunus, risk alarak oynadı ve fedakârlığıyla dikkat çekti.
Okan Buruk’un uzun süredir çözüm aradığı 10 numara bölgesinde sorumluluk alan 25 yaşındaki oyuncu, sahadaki liderliği ve oyun aklıyla Galatasaray’ın hücum gücünü yukarı taşıdı.
Yunus Akgün’ün dönüşüyle birlikte sarı-kırmızılı ekip oynadığı son üç maçta fire vermedi. Milli futbolcu, Samsunspor karşılaşmasına sonradan dahil olurken yaptığı asistle 3-2’lik galibiyete doğrudan katkı sağladı.
Sezonun ilk bölümünde Dries Mertens’in geride bıraktığı oyun kurucu rolünü doldurmakta zorlanan Galatasaray, Yunus’un dönüşüyle birlikte bu eksikliği büyük ölçüde kapattı. Kilit pasları, oyunu yönlendiren hamleleri ve ceza sahasına yaptığı koşularla fark yaratan Yunus, sarı-kırmızılıların hücum organizasyonlarının merkezine yerleşti.