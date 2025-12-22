Yunus Akgün, Cimbom'a ilaç oldu!

Kasık fıtığı operasyonunun ardından beklenenden çok daha erken forma giyen Yunus Akgün ağrılarına rağmen sahaya çıkarak hem teknik heyetin hem de takımın yükünü hafifletti. Yunus’un sakat olduğu süreçte üst üste sakatlıklar yaşayan Galatasaray son üç maçta 9 puan topladı.