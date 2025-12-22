Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Yunus Akgün, Cimbom'a ilaç oldu! - Galatasaray Haberleri

        Yunus Akgün, Cimbom'a ilaç oldu!

        Son haftalarda sakatlıklar ve eksikler nedeniyle kadro istikrarını kaybeden Galatasaray, Yunus Akgün'ün sahalara dönmesiyle birlikte yeniden ritmini buldu

        Giriş: 22.12.2025 - 09:44 Güncelleme: 22.12.2025 - 09:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Kasık fıtığı operasyonunun ardından beklenenden çok daha erken forma giyen Yunus Akgün ağrılarına rağmen sahaya çıkarak hem teknik heyetin hem de takımın yükünü hafifletti. Yunus’un sakat olduğu süreçte üst üste sakatlıklar yaşayan Galatasaray son üç maçta 9 puan topladı.

        2

        Yaklaşık 10 gün gibi kısa bir sürede sahalara dönen Yunus, risk alarak oynadı ve fedakârlığıyla dikkat çekti.

        3

        Okan Buruk’un uzun süredir çözüm aradığı 10 numara bölgesinde sorumluluk alan 25 yaşındaki oyuncu, sahadaki liderliği ve oyun aklıyla Galatasaray’ın hücum gücünü yukarı taşıdı.

        4

        Yunus Akgün’ün dönüşüyle birlikte sarı-kırmızılı ekip oynadığı son üç maçta fire vermedi. Milli futbolcu, Samsunspor karşılaşmasına sonradan dahil olurken yaptığı asistle 3-2’lik galibiyete doğrudan katkı sağladı.

        5

        Yunus Akgün’ün dönüşüyle birlikte sarı-kırmızılı ekip oynadığı son üç maçta fire vermedi. Milli futbolcu, Samsunspor karşılaşmasına sonradan dahil olurken yaptığı asistle 3-2’lik galibiyete doğrudan katkı sağladı.

        6

        Sezonun ilk bölümünde Dries Mertens’in geride bıraktığı oyun kurucu rolünü doldurmakta zorlanan Galatasaray, Yunus’un dönüşüyle birlikte bu eksikliği büyük ölçüde kapattı. Kilit pasları, oyunu yönlendiren hamleleri ve ceza sahasına yaptığı koşularla fark yaratan Yunus, sarı-kırmızılıların hücum organizasyonlarının merkezine yerleşti.

        7

        Sakatlığına rağmen sahaya çıkarak sorumluluk alan Yunus Akgün, sadece skor katkısıyla değil, fedakârlığı ve liderliğiyle de Galatasaray’ın son haftalardaki yükselişinin simge isimlerinden biri oldu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Arazi kavgasında öldürdü! Katil 7 yıl kaçtı ama...
        Arazi kavgasında öldürdü! Katil 7 yıl kaçtı ama...
        Meclis'te kavga! Vekiller birbirine girdi
        Meclis'te kavga! Vekiller birbirine girdi
        Oğlu sokakta öldürülmüştü... Sokak düğününde kanlı düello!
        Oğlu sokakta öldürülmüştü... Sokak düğününde kanlı düello!
        Gülhan altınları için öldürülmüş!
        Gülhan altınları için öldürülmüş!
        Kışın yorgun uyanmaya son!
        Kışın yorgun uyanmaya son!
        Paris dönüşünde yakalandılar
        Paris dönüşünde yakalandılar
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Icardi tarihe geçti: Hagi'yi geride bıraktı!
        Icardi tarihe geçti: Hagi'yi geride bıraktı!
        Doğu Ekspresi yola çıkıyor
        Doğu Ekspresi yola çıkıyor
        Veerman'ın F.Bahçe'ye transferi gerçekleşti mi?
        Veerman'ın F.Bahçe'ye transferi gerçekleşti mi?
        Evlendikleri ortaya çıktı
        Evlendikleri ortaya çıktı
        Otomotiv sanayisinde Avrupa alarmı
        Otomotiv sanayisinde Avrupa alarmı
        Antalya ve Muğla için sel uyarısı!
        Antalya ve Muğla için sel uyarısı!
        Polisten kaçtı, kaza yaptı, 5 kişi öldü! Çok acı Neslihan öğretmen detayı!
        Polisten kaçtı, kaza yaptı, 5 kişi öldü! Çok acı Neslihan öğretmen detayı!
        Kaçmak isterken yakalandı, suçunu itiraf etti
        Kaçmak isterken yakalandı, suçunu itiraf etti
        Asgari ücrette gözler üçüncü toplantıda
        Asgari ücrette gözler üçüncü toplantıda
        Trafik ışıkları neden hep aynı sırada yanar?
        Trafik ışıkları neden hep aynı sırada yanar?
        Emeklilik dilekçisini ne zaman vermeli
        Emeklilik dilekçisini ne zaman vermeli
        Sydney'deki baba-oğul saldırganlar birlikte eğitim almış
        Sydney'deki baba-oğul saldırganlar birlikte eğitim almış
        İsrail'den İran'a saldırı tehdidi
        İsrail'den İran'a saldırı tehdidi