Yunus Akgün'den Leroy Sane sözleri!

Süper Kupa yarı finalinde Gaziantep'te Trabzonspor'u 4-1 mağlup eden Galatasaray'da Yunus Akgün, finale çıkmalarının ardından açıklamalarda bulundu.

"TAKIMIMI KUTLUYORUM"

Takımı kutlarım. Taraftara teşekkür ederim. Trabzonspor'u da tebrik ederim. Onlar da zor bir süreçten geçiyor, onları büyük camia ve üstesinden geçeceklerdir.

"SANE'YLE İYİ ANLAŞIYORUM"

Leroy Sane çok önemli bir oyuncu, yükselen bir performansı var. Sahada bize çok katkı sağlıyor. Onunla iyi anlaşıyorum ve beni de motive ediyor. Böyle devam ederiz inşallah.