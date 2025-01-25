Yunus Akgün'ün hareketi için Konyaspor'dan kırmızı kart beklentisi!
Galatasaray-Konyaspor maçının 32. dakikasında Yunus Akgün, rakibi Adil Demirbağ'ın yüzüne eliyle müdahalede bulundu. Konyasporlu futbolcular bu pozisyonda kırmızı kart beklerken, hakem Halil Umut Meler ise Yunus'a sarı kart gösterdi.
Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray ile Konyaspor karşı karşıya gelirken, mücadelenin ilk yarısında tartışma yaratan bir pozisyon yaşandı.
Konyasporlu Adil Demirbağ, 32. dakikada Yunus Akgün tarafından yüzüne aldığı el darbesiyle yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler, pozisyon sonrası Yunus'a sarı kart gösterdi. Konyasporlu futbolcular ise pozisyon için kırmızı kart itirazında bulundu.
VAR hakemi Pawel Raczkowski ise Meler'i inceleme için davet etmedi.