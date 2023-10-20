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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Yunus Akgün'ün Letonya'ya attığı gol, haftanın "en iyisi" seçildi - Futbol Haberleri

        Yunus Akgün'ün Letonya'ya attığı gol, haftanın "en iyisi" seçildi

        Milli futbolcu Yunus Akgün'ün 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde Letonya'ya attığı gol, haftanın "en iyisi" seçildi. Yunus Akgün, oylamada Ukrayna'dan Mykhailo Mudryk, İsviçre'den Xherdan Shaqiri ve Sırbistan'dan Aleksandar Mitrovic'i geride bıraktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 19:58 Güncelleme: 20.10.2023 - 19:58
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        En iyi gol Yunus'tan!
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        Milli futbolcu Yunus Akgün'ün 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde Letonya'ya attığı gol, haftanın "en iyisi" seçildi.

        UEFA'nın internet sitesinde yapılan oylama sonucunda, 23 yaşındaki oyuncunun Türkiye-Letonya maçının 58. dakikasında kaydettiği gol, "haftanın golü" sıralamasında zirvede yer aldı.

        Yunus Akgün, oylamada Ukrayna'dan Mykhailo Mudryk, İsviçre'den Xherdan Shaqiri ve Sırbistan'dan Aleksandar Mitrovic'i geride bıraktı.

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