Yunus Günçe-Selin Kuyumcu çifti, akşam yemeği için geldikleri mekanda basın mensuplarıyla ayak üstü sohbet etti.

Cadde'den Emrah Akçaay'ın haberine göre, ikili, "Çocuk düşüyormusunuz?" sorusuna, "Çocuk düşünmüyoruz. Hiç de yapmaya niyetimiz yok. Gördüğünüz gibi bir köpeğimiz ve evde bir kedimiz var. Onlar bize yetiyor" yanıtını verdi.

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