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        Yurdun büyük bölümü yağışlı!

        Meteoroloji'den yapılan hava tahminlerine göre yurdun büyük bölümünde yağış bekleniyor. Yağışların Ege Bölgesi'nde kuvvetli olacağı öngörülürken, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.12.2024 - 09:15 Güncelleme: 08.12.2024 - 09:15
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        Yurdun büyük bölümü yağışlı!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağı kaydedildi.

        Buna göre Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Artvin, Bingöl, Muş, Bitlis, Siirt ve Adıyaman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, İç ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların, Edirne, Çanakkale, Balıkesir'in batısı, İzmir, Manisa ve Aydın ile Muğla'nın batısında ve Muğla'da kuvvetli olması bekleniyor.

        İstanbul

        Yağmurlu 16°

        Ankara

        Parçalı Bulutlu 12°

        İzmir

        Yağmurlu 17°

        Antalya

        Yağmurlu 15°

        Trabzon

        Parçalı bulutlu 18°

        Bursa

        Parçalı Bulutlu 14°

        Adana

        Güneşli 20°

        Diyarbakır

        Parçalı bulutlu 12°

        Gaziantep

        Güneşli 12°

        Ağrı

        Kısmen Güneşli

        Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis de bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların, Edirne, Çanakkale, Balıkesir'in batısı, İzmir, Manisa ve Aydın ile Muğla'nın batısında aralıklı ve yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla merkez ve doğusunda yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

        Fotoğraf: AA

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