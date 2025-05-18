Yurdun dört bir yanında şampiyonluk coşkusu: Galatasaraylılar sokaklara akın etti!
Süper Lig'de Galatasaray, Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek 2024-2025 sezonunda şampiyonluğunu ilan etti ve 25. kez şampiyon apoletini taktı. Yurdun dört bir yanındaki Galatasaraylılar sokaklara akın ederek 5. yıldız ve şampiyonluk coşkusunu yaşadı.
Giriş: 18.05.2025 - 22:27 Güncelleme: 18.05.2025 - 22:27
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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray ile Kayserispor karşı karşıya geldi.
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Rams Park'ta oynanan mücadeleyi sarı kırmızılı takım 3-0 kazandı ve bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
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Maçın bitiş düdüğüyle Galatasaraylılar sokaklara indi.
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İşte yurdun dört bir yanından Galatasaraylıların şampiyonluk kutlamaları...
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