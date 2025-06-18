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        Yürekleri yakan kazada karar!

        İstanbul Pendik'te scooterla seyir halindeyken TIR'ın altında kalarak hayatını kaybeden mühendis Ecem Sultan Çamlı'nın ölümünde karar açıklandı. Davada TIR şoförü Hasan Furkan Çolak, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 17:08 Güncelleme: 18.06.2025 - 17:11
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        Yürekleri yakan kazada karar!
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        Pendik'te 2024 yılında scooterla seyir halinde olan mühendis Ecem Sultan Çamlı'ya (28), TIR ile çarptıktan sonra yaklaşık 50 metre sürükleyerek ölümüne neden olan şoför Hasan Furkan Çolak'ın (24) hakkında mahkeme kararını açıkladı.

        DHA'nın haberine göre mahkeme, sanık hakkında ‘Taksirle bir kişinin ölümüne neden olma’ suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına hükmetti.

        Fotoğraf: İHA

        BİR ÖNCEKİ CELSEDE TAHLİYE EDİLDİ

        Olay 6 Kasım 2024 tarihinde Yenişehir Mahallesi Osmanlı Bulvarı'nda meydana geldi. Hasan Furkan Çolak idaresindeki TIR, scooter ile işe giden sistem mühendisi Ecem Sultan Çamlı'ya çarptı. Yaklaşık 50 metre sürüklenerek ağır yaralanan Çamlı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan TIR şoförü Çolak, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili açılan davanın karar duruşması bugün İstanbul Anadolu 69. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, bir önceki celse tahliye edilen sanık Hasan Furkan Çolak katılmadı. Taraf avukatları duruşma salonuna hazır bulundu.

        4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI

        Avukatların savunmalarını dinleyen mahkeme heyeti, dosyadaki tüm deliller, raporlar ve ifadelerin toplandığına kanaat getirerek kararını açıkladı. Mahkeme, sanık Hasan Furkan Çolak hakkında, 'Taksirle bir kişinin ölümüne neden olma' suçundan 5 yıl hapis cezası verilmesine karar verdi. Sanığın duruşmalardaki tutum ve davranışlarını indirim sebebi kabul eden mahkeme heyeti, cezanın 4 yıl 2 ay hapis cezasına indirilmesine hükmetti. Ayrıca suçun niteliği ve taksirinin yoğunluğu dikkate alınarak sanığın ehliyetine de 2 yıl 6 ay süre ile el konulmasına karar verildi.

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