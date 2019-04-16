Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Solaklı Mahallesi'nde, edinilen bilgiye göre, evin avlusunda oynayan Muhammet Kılıç (4),otomobiline binen amcası E.K.'nin peşinden gitti. Yeğenini fark etmeyen E.K., geri manevra yaparken minik Muhammet'e çarptı. Durumu fark eden amca E.K., hemen sağlık ekibi çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekibi, küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

YAKINLARI GÖZYAŞINA BOĞULDU

DHA'da yer alan habere göre otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na götürülen Muhammet Kılıç'ın cenazesi, gözyaşına boğulan yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verilmek üzere Solaklı Mahallesi'ne götürüldü. Gözaltına alınan E.K.'nin ise adliyeye sevk edileceği öğrenildi.