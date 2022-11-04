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Yurt dışı çıkış harcı nasıl ödenir, internetten ödenir mi? Yurt dışı çıkış harcı sorgulama nasıl yapılır?

Yurt dışına çıkış yapmak isteyen kişilerin harç ödemelerini tamamlamaları gerekiyor. Harç ödemelerin gerçekleştirmek isteyenler elektronik ortama entegre edilen sistem sayesinde internet üzerinden yurt dışı çıkış harcı ücretini yatırabilecekler.

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  • Yurt dışı çıkış harcı nasıl ödenir, internetten ödenir mi? Yurt dışı çıkış harcı sorgulama nasıl yapılır?

    Yurt dışına çıkmak isteyen kişiler harç ücretlerini eksiksiz ödemek zorunda. Harç ücretlerinin ne kadar olduğu ve ödemelerin nasıl yapılacağı konusunda bilgi sahibi olmak isteyen kişiler sıklıkla araştırma yapıyor. Yurt dışı çıkış harcı ile ilgili geçtiğimiz aylarda yapılan düzenleme ile ülke dışına seyahat edecek olan vatandaşlardan talep edilecek olan ücret 150 TL’ye yükseltilmişti. Yurt dışına çıkış harcı 02:00-22:00 saatleri arasında anlaşmalı bankalar aracılığı ile ödenebiliyor.
  • Yurt dışı çıkış harcı nasıl ödenir, internetten ödenir mi? Yurt dışı çıkış harcı sorgulama nasıl yapılır?

    Türkiye Cumhuriyeti pasaportu ile yurt dışına çıkışlarda, harcın ödenmesine ilişkin denetim, çıkış kapılarında görevli emniyet mensuplarınca yapılmakta olup, yurt dışına çıkış harcı ödemenizi İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden yapmanız durumunda, ödemeniz elektronik ortamda Emniyet Genel Müdürlüğü'ne aktarılacağından, çıkış kapılarında görevli memura makbuz veya pul gösterilmesine gerek bulunmamaktadır.
  • Yurt dışı çıkış harcı nasıl ödenir, internetten ödenir mi? Yurt dışı çıkış harcı sorgulama nasıl yapılır?

    YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    Yurt dışına çıkış harcına ilişkin ödeme bilgilerinin Emniyet Genel Müdürlüğüne aktarılıp aktarılmadığını sisteme giriş yaparak, Ödeme ve Borç İşlemleri menüsü altında yer alan Yurt Dışına Çıkış Harcı Sorgulama alanından sorgulayabilirsiniz.

    YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
  • Yurt dışı çıkış harcı nasıl ödenir, internetten ödenir mi? Yurt dışı çıkış harcı sorgulama nasıl yapılır?

    YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI NASIL ÖDENİR?

    İnteraktif Vergi Dairesi’nin resmi internet adresi olan “ivd.gib.gov.tr” adresine giren kişiler ana sayfada yer alan hızlı hizmetler arasından “Harç ve değerli kağıt bedeli ödeme” sekmesine tıklayabilirler. Ardından karşılarına çıkacak olan sayfadan "yurt dışı çıkış harcı ödeme” seçeneğine tıklayabilirler.

    TC kimlik numarası, ad, soyad, il vergi dairesi boşlukları doldurarak kart bilgileri aracılığıyla ödeme yapılabilir.

    YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI ÖDEMEK İÇİN TIKLAYIN

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