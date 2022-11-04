Yurt dışına çıkmak isteyen kişiler harç ücretlerini eksiksiz ödemek zorunda. Harç ücretlerinin ne kadar olduğu ve ödemelerin nasıl yapılacağı konusunda bilgi sahibi olmak isteyen kişiler sıklıkla araştırma yapıyor. Yurt dışı çıkış harcı ile ilgili geçtiğimiz aylarda yapılan düzenleme ile ülke dışına seyahat edecek olan vatandaşlardan talep edilecek olan ücret 150 TL’ye yükseltilmişti. Yurt dışına çıkış harcı 02:00-22:00 saatleri arasında anlaşmalı bankalar aracılığı ile ödenebiliyor.