AA

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 479,6 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 12 Kasım ile biten haftada net 479,6 milyon dolarlık hisse senedi, 109,8 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 4,7 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 5 Kasım itibarıyla 22 milyar 53,7 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 12 Kasım'da 22 milyar 848,4 milyon dolara yükseldi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 5 milyar 464,6 milyon dolardan 5 milyar 449,8 milyon dolara, ŞBS stokları da 206 milyon dolardan 205,6 milyon dolara geriledi.