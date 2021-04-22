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Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku açıklandı

Yurt dışında yerleşik kişilerin, 16 Nisan haftasında piyasa ve kur hareketlerinden arındırılmış hisse senedi portföyünde nette bir değişiklik olmadı. Yurt dışında yerleşik kişiler geçen hafta 164,9 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 18 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı

Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku açıklandı

Yurt dışında yerleşik kişiler, 16 Nisan haftasında 164,9 milyon dolarlık DİBS aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişilerin, 16 Nisan haftasında piyasa ve kur hareketlerinden arındırılmış hisse senedi portföyünde nette bir değişiklik olmadı. Yurt dışında yerleşik kişiler geçen hafta 164,9 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 18 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 9 Nisan itibarıyla 22 milyar 776,3 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 23 milyar 176,5 milyon dolara yükseldi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 7 milyar 464 dolardan 7 milyar 786,5 milyon dolara çıktı. Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 264,7 milyon dolardan 282,7 milyon dolara yükseldi.

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