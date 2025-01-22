Yurt içi turizm verileri açıklandı: 3 ayda 20 milyon 453 bin kişi seyahate çıktı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024'ün üçüncü çeyreğine ilişkin hane halkı yurt içi turizm istatistiklerini açıkladı.

Buna göre Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarından oluşan üçüncü çeyrekte, yurt içinde ikamet eden 20 milyon 453 bin kişi seyahate çıktı.

Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 8 artarak 25 milyon 684 bin seyahat olarak gerçekleşti. Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 224 milyon 68 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 8,7 gece oldu.

SEYAHATE ÇIKANLAR, 204 MİLYAR 883 MİLYON 376 BİN TL HARCADI

Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 2024 yılının III. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 79,7 artarak 204 milyar 883 milyon 376 bin TL olarak gerçekleşti. Bu harcamaların yüzde 83,8'ini 171 milyar 783 milyon 134 bin TL ile kişisel harcamalar, yüzde 16,2'sini ise 33 milyar 100 milyon 241 bin TL ile paket tur harcamaları oluşturdu.

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Seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 7 bin 977 TL oldu.

SEYAHAT HARCAMALARINDA EN FAZLA PAY YEME İÇME HARCAMALARININ OLDU

Bu çeyrekte harcama türlerinin toplam seyahat harcamaları içerisindeki dağılım oranları incelendiğinde en fazla paya yüzde 30,1 ile yeme ve içme harcamaları, yüzde 20,7 ile konaklama harcamaları ve yüzde 20,6 ile ulaştırma harcamaları sahip oldu.

Bu harcama türlerinin geçen yılın aynı dönemine göre değişim oranları incelendiğinde ise yeme ve içme harcamalarında yüzde 70,6, konaklama harcamalarında yüzde 71,4 ve ulaştırma harcamalarında ise yüzde 57,9'luk artış görüldü.

EN FAZLA SEYAHATE ÇIKIŞ 'YAKINLARI ZİYARET' İÇİN

Verilere göre yakınları ziyaret amacı ile yapılan seyahatler yüzde 47,9 ile ilk sırada yer aldı. Seyahate çıkış amaçlarında ikinci sırada yüzde 47,3 ile "gezi, eğlence, tatil", üçüncü sırada ise yüzde 2,2 ile "sağlık" yer aldı.

SEYAHATTE EN FAZLA ARKADAŞ VEYA AKRABADA EVİNDE KALINDI

Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 135 milyon 889 bin geceleme sayısı ile en çok "arkadaş veya akraba evinde" kaldı.

Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 46 milyon 340 bin geceleme ile "kendi evi" yer alırken, "otel" 24 milyon 19 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı.

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