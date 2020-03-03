Yİ-ÜFE (2003=100) 2020 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %0,48, bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,33, bir önceki yılın aynı ayına göre %9,26 ve on iki aylık ortalamalara göre %14,18 artış gösterdi.

Yİ-ÜFE değişim oranları (%),Şubat 2020



Yİ-ÜFE yıllık değişim oranı (%),Şubat 2020

SANAYİNİN DÖRT ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT YILLIK YÜZDE 8.52 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında %12,26, imalatta %8,52, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %19,24, su temininde %5,27 artış olarak gerçekleşti.



Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında %6,46, dayanıklı tüketim malında %10,40, dayanıksız tüketim malında %12,77, enerjide %12,34, sermaye malında %9,55 artış olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE yıllık değişim oranları (%),Şubat 2020



SANAYİNİN DÖRT ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT AYLIK YÜZDE 0.66 ARTTI



Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında %1,44, imalatta %0,66 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %2,38, su temininde %0,07 azalış olarak gerçekleşti.



Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında %1,29, dayanıklı tüketim malında %1,30, dayanıksız tüketim malında %0,94 artış, enerjide %4,17 azalış, sermaye malında ise %0,93 artış olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE aylık değişim oranları (%),Şubat 2020



YILLIK EN DÜŞÜK ARTIŞ YÜZDE 0.14 İLE KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLERİNDE GERÇEKLEŞTİ



Yıllık en düşük artış; %0,14 ile kağıt ve kağıt ürünleri, %1,48 ile giyim eşyası, %1,52 ile kömür ve linyit olarak gerçekleşti. Buna karşılık tütün ürünleri %51,88, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları %20,05, metal cevherleri %19,96 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Sektörlere göre Yİ-ÜFE yıllık değişim oranları (%),Şubat 2020

AYLIK EN YÜKSEK AZALIŞ YÜZDE 8.96 İLE KOK VE RAFİNE PETROL ÜRÜNLERİNDE GERÇEKLEŞTİ



Aylık en fazla azalış; %8,96 ile kok ve rafine petrol ürünleri, %7,62 ile tütün ürünleri, %2,38 ile elektrik, gaz üretim ve dağıtımı olarak gerçekleşti. Buna karşılık metal cevherleri %3,36, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları %3,16, ana metaller %2,30 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Sektörlere göre Yİ-ÜFE aylık değişim oranları (%),Şubat 2020

