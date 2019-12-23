Yurtdışı telefon kayıt harcı 2020

Yurt dışından getirilen telefonlardan alınacak olan kayıt ücreti 1 Ocak 2020 tarihinden sonra yüzde 22.58 oranında zamlı olacak. Yani yeni yılda yurt dışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonu için 1.838 liralık kayıt ücreti ödeyecek.
YURT DIŞINDAN GETİRİLEN TELEFON HARÇLARINA 4. ZAM
Temmuz 2019 tarihinde Harçlar Kanunu'na bağlı (8) sayılı tarifenin 'VIII- Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı' başlıklı bölümün (1) numaralı fıkrasında yer alan maktu harç tutarı bin 500 lira olarak yeniden belirlenmişti.
Söz konusu tutar, 8 Kasım 2018 tarihinde yayımlanan kararla 170,7 liradan 500 liraya çıkarılmıştı. IMEI kayıt harcı 1 Ocak 2019 tarihinde de yeniden değerleme oranında artırılarak 618.60 liraya yükselmişti.
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