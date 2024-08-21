E-ticarette yeni vergi düzenlemesi yürürlüğe girdi

4458 Sayısı Gümrük Kanunun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Cumhurbaşkanı kararı bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

6 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlanan söz konusu karara göre, posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen bir gerçek kişiye gelen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen, kıymeti 30 euroyu geçmeyen eşya ile kıymeti bin 500 euroyu geçmeyen ilaç cinsi eşyanın üzerinden, Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelmesi halinde yüzde 30, diğer ülkelerden gelmesi halinde yüzde 60 vergi alınacak.

Açıklamada, "Son aylarda yurtdışından posta veya hızlı kargo yoluyla ülkemize gelen, gerçekte ticari faaliyet amaçlı eşyalarda gerek kalite düşüklüğü nedeniyle tüketicilerden, gerekse de bu ithalatın çok hızlı artması nedeniyle imalatçı-satıcı esnaf, tacir ve KOBİ'lerden esnaf odalarından ticaret ve sanayi odalarından satış, üretim ve istihdam kaybı şeklinde yoğun şikayetler gelmesi üzerine, bu konuda aksiyon alınması gereği doğmuştur" ifadeleri kullanılmıştı.

Ticaret Bakanlığı'dan kararın Resmi Gazete'de yayımlandığı gün açıklamada, son dönemde e-ticaret siteleri ile ilgili yapılan şikayetlere dikkat çekilmişti.

Ayrıca, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli IV sayılı listede yer alan eşya olması halinde söz konusu oranlara ek yüzde 20 oranında tek ve maktu vergi tahsil edilecek.

HARCAMALAR 2'YE KATLANDI

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, 2024’ün 6 ayında yerli kartlar ile yurtdışından yapılan online alışveriş işlem adedi yüzde 17 oranında artarken, yapılan bu işlemlerin toplam tutarı ise yüzde 95 oranında artış gösterdi.

BKM'nin açıkladığı rakamlara göre, Ocak-Haziran 2024 döneminde yerli kartlar ile yurtdışından yapılan online alışveriş tutarı 100 milyar TL'ye yaklaştı. 2023'ün aynı döneminde ise bu tutar 48 milyar TL seviyesinde gerçekleşmişti.

Sadece Haziran ayında yerli kartlar ile yurtdışından yapılan online alışveriş tutarına bakıldığında ise, son 1 yılda içinde tam 2 kat artış yaşandığı ortaya çıkıyor.