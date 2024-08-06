E-ticarette yeni vergi düzenlemesi

4458 Sayısı Gümrük Kanunun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Cumhurbaşkanı kararı ile Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen bir gerçek kişiye gelen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen, kıymeti 30 euroyu geçmeyen eşya ile kıymeti bin 500 euroyu geçmeyen ilaç cinsi eşyanın üzerinden, Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelmesi halinde yüzde 30, diğer ülkelerden gelmesi halinde yüzde 60 vergi alınacak.

Ayrıca, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli IV sayılı listede yer alan eşya olması halinde söz konusu oranlara ek yüzde 20 oranında tek ve maktu vergi tahsil edilecek.

REKLAM Karar 15 gün sonra yürürlüğe girecek. HARCAMALAR 1 YILDA 2 KAT ARTTI Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, 2024’ün 6 ayında yerli kartlar ile yurtdışından yapılan online alışveriş işlem adedi yüzde 17 oranında artarken, yapılan bu işlemlerin toplam tutarı ise yüzde 95 oranında artış gösterdi. BKM'nin açıkladığı rakamlara göre, Ocak-Haziran 2024 döneminde yerli kartlar ile yurtdışından yapılan online alışveriş tutarı 100 milyar TL'ye yaklaştı. 2023'ün aynı döneminde ise bu tutar 48 milyar TL seviyesinde gerçekleşmişti. Yerli kartlar ile yurtdışından yapılan online alışveriş tutarı Ay 2023 (milyar TL) 2024 (milyar TL) Değişim (%) Ocak 6.2 13.8 122.6 Şubat 5.4 13.5 150.0 Mart 6.9 16.2 134.8 Nisan 7.9 15.9 101.3 Mayıs 12.3 16.8 36.6 Haziran 9.3 17.8 91.4 Toplam 48 94 95.8 *Kaynak: Bankalararası Kart Merkezi (BKM)