Yusuf Akçiçek'e Alman kancası!
Fenerbahçe'nin genç yıldızına Avrupa'dan talip var. Yusuf Akçiçek'i Bundesliga ekiplerinden Stuttgart gündemine aldı.
Trendyol Süper Lig’de sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe’de, genç oyuncu Yusuf Akçiçek’e yönelik transfer ilgisi artarak devam ediyor.
Sarı-lacivertli ekip bu sezon kupa hasreti yaşasa da, özellikle bazı genç isimlerin sergilediği performans yüzleri güldürdü. Bu isimlerin başında ise 19 yaşındaki Yusuf Akçiçek geliyor.
Sezon boyunca gösterdiği çıkışla dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu, Avrupa kulüplerinin radarına girmeyi başardı.
HT Spor muhabiri Esra Köse'nin haberine göre; Almanya Bundesliga temsilcilerinden Stuttgart'ın Fenerbahçe’nin genç yeteneğini kadrosuna katmak istediği öğrenildi.
Yusuf’a yalnızca Alman ekibi değil, Fransa’dan Marsilya ve İtalya’dan Bologna’nın da ilgisi olduğu daha önce gündeme gelmişti.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 20 resmi maçta görev alan Yusuf Akçiçek, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.