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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Yusuf Akçiçek'e Alman kancası! - Galatasaray Haberleri

        Yusuf Akçiçek'e Alman kancası!

        Fenerbahçe'nin genç yıldızına Avrupa'dan talip var. Yusuf Akçiçek'i Bundesliga ekiplerinden Stuttgart gündemine aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.06.2025 - 17:11 Güncelleme: 02.06.2025 - 17:11
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        Trendyol Süper Lig’de sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe’de, genç oyuncu Yusuf Akçiçek’e yönelik transfer ilgisi artarak devam ediyor.

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        Sarı-lacivertli ekip bu sezon kupa hasreti yaşasa da, özellikle bazı genç isimlerin sergilediği performans yüzleri güldürdü. Bu isimlerin başında ise 19 yaşındaki Yusuf Akçiçek geliyor.

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        Sezon boyunca gösterdiği çıkışla dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu, Avrupa kulüplerinin radarına girmeyi başardı.

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        HT Spor muhabiri Esra Köse'nin haberine göre; Almanya Bundesliga temsilcilerinden Stuttgart'ın Fenerbahçe’nin genç yeteneğini kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

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        Yusuf’a yalnızca Alman ekibi değil, Fransa’dan Marsilya ve İtalya’dan Bologna’nın da ilgisi olduğu daha önce gündeme gelmişti.

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        Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 20 resmi maçta görev alan Yusuf Akçiçek, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

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