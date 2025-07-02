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        Haberler Spor Transfer Yusuf Akçiçek'e İtalyan kancası! - Futbol Haberleri

        Yusuf Akçiçek'e İtalyan kancası!

        Fenerbahçe'nin genç yıldızı Yusuf Akçiçek'e bir talip de İtalya'dan çıktı. Serie A ekibi Bologna'nın milli stoper için transfer teklifi yapmaya hazırlandığı öne sürüldü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.07.2025 - 18:09 Güncelleme: 02.07.2025 - 18:09
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        Fenerbahçeli Yusuf Akçiçek, Avrupa kulüplerinin takibinde. Sarı lacivertlilere, genç futbolcu için birçok ülkeden transfer teklifleri geliyor.

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        TRT Spor'un haberine göre; Milli stoperin şartlarını soran son takım, Bologna oldu. İtalyan ekibinin, Yusuf Akçiçek için resmi teklif hazırlığında olduğu bildiriliyor.

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        Bologna oyuncu takip ekibi, geçen sezon Fenerbahçe’nin Anderlecht ile deplasmanda oynadığı UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanş maçını yerinden takip etmişti.

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        O günden bu yana Yusuf Akçiçek hakkında detaylı araştırma yapan İtalyan ekibinin, stoper transfer listesinin üst sıralarına milli futbolcuyu koyduğu belirtildi.

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        Bologna'nın, Fenerbahçe'nin kapısını 15 milyon euro seviyesindeki bir teklifle çalacağı öne sürülüyor. Fenerbahçe yönetimi ise bu transferden en az 20 milyon avro bekliyor.

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        SEZON KARNESİ

        Yusuf Akçiçek, 2024-2025 sezonunda Fenerbahçe formasıyla 20 maçta forma giydi. Sergilediği futbolla beğeni toplayan genç oyuncu, 2 kez fileleri sarstı, 1 gol pası verdi.

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