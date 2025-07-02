Yusuf Akçiçek'e İtalyan kancası!
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Yusuf Akçiçek'e bir talip de İtalya'dan çıktı. Serie A ekibi Bologna'nın milli stoper için transfer teklifi yapmaya hazırlandığı öne sürüldü.
Fenerbahçeli Yusuf Akçiçek, Avrupa kulüplerinin takibinde. Sarı lacivertlilere, genç futbolcu için birçok ülkeden transfer teklifleri geliyor.
TRT Spor'un haberine göre; Milli stoperin şartlarını soran son takım, Bologna oldu. İtalyan ekibinin, Yusuf Akçiçek için resmi teklif hazırlığında olduğu bildiriliyor.
Bologna oyuncu takip ekibi, geçen sezon Fenerbahçe’nin Anderlecht ile deplasmanda oynadığı UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanş maçını yerinden takip etmişti.
O günden bu yana Yusuf Akçiçek hakkında detaylı araştırma yapan İtalyan ekibinin, stoper transfer listesinin üst sıralarına milli futbolcuyu koyduğu belirtildi.
Bologna'nın, Fenerbahçe'nin kapısını 15 milyon euro seviyesindeki bir teklifle çalacağı öne sürülüyor. Fenerbahçe yönetimi ise bu transferden en az 20 milyon avro bekliyor.
SEZON KARNESİ
Yusuf Akçiçek, 2024-2025 sezonunda Fenerbahçe formasıyla 20 maçta forma giydi. Sergilediği futbolla beğeni toplayan genç oyuncu, 2 kez fileleri sarstı, 1 gol pası verdi.