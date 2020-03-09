Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, 2-2 biten Sivasspor maçının ardından penaltı kararına tepki gösterdi. Günay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "VAR icadı, haksız bir penaltı ile galibiyetimize engel olunsa da, bu mücadele ve güzel oyun, şampiyonluğun habercisidir" ifadelerini kullandı.