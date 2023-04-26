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Yusuf Yazıcı'nın yeni adresi!

Trabzonspor'da beklentilerin uzağında kalan Yusuf Yazıcı'nın rotası belli oldu. Menajeri, yıldız ismin geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Yusuf Yazıcı'nın yeni adresi!

    TRABZONSPOR'UN sezon başında Fransız ekibi Lille'den kiraladığı Yusuf Yazıcı, beklentilerin uzağında kaldı. Trabzonspor ile bu sezon 20 maça çıkıp, 5 gol ve 1 asistlik performans gösteren Yazıcı'nın sezon sonunda Fransız kulübüne geri dönmesi bekleniyor. 
  • Yusuf Yazıcı'nın yeni adresi!

    Ancak Fransız ekibi de sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Yusuf'u satıp, para kazanmak istiyor. Bu satış planının en önemli aktörlerinden birinin de Rusya'nın CSKA ekibi olması dikkat çekiyor. 
  • Yusuf Yazıcı'nın yeni adresi!

    Ruslar, CSKA'da unutulmaz bir dönem geçiren Yusuf'un geri dönüşü için şimdiden girişimlere başlamış durumda. Ancak bunun için öncelikle Lille kulübüyle anlaşmaları gerekiyor.
  • Yusuf Yazıcı'nın yeni adresi!

    ZAMANI GELİNCE KONUŞACAĞIZ

    Trabzonspor'un 500 bin euro kiralama ücreti ödediği Yusuf Yazıcı'nın transfermarkt değeri 11.5 milyon euro. Ancak CSKA'nın sözleşmenin bitimine 1 yıl kalması nedeniyle oyuncuyu çok daha düşük bir maliyete alma hesabı içinde olduğu belirtiliyor. 
  • Yusuf Yazıcı'nın yeni adresi!

    Konuyla ilgili Rus basınına konuşan Yusuf Yazıcı'nın menajeri Adem Cebeci söylentileri doğruladı. Cebeci şu açıklamayı yaptı: "Yusuf Moskova'yı çok sevdi ama Türkiye'de sezon devam ediyor. CSKA'ya olası bir geçişten ancak sezon sonunda bahsetmek mümkün olacak." 
  • Yusuf Yazıcı'nın yeni adresi!

    "Rus hayranların Yusuf'a olan saygı ve sevgileri karşılıklı, o da sizin ülkenizi çok seviyor. Şimdi Avrupa'dan birçok takım onunla ilgileniyor. Zamanı geldiğinde, nasıl biteceğini göreceğiz."
  • Yusuf Yazıcı'nın yeni adresi!

    RUSYA'DA TRANSFER 1 TEMMUZ

    Yusuf Yazıcı, CSKA forması giydiği dönemde sadece 12 maça çıkmasına rağmen olağanüstü bir katkı yapmıştı. Bu karşılaşmalarda 8 gol atıp, 2 de asist yapan Yusuf, CSKA taraftarının sevgilisi haline gelmişti. 
  • Yusuf Yazıcı'nın yeni adresi!

    Lille ile sözleşmesi Haziran 2024'e kadar devam ediyor. Rus ekibi daha önce de defalarca Yusuf'u transfer etmek için girişimlerde bulunsa da o tercihini Trabzonspor'dan yana kullanmıştı. Ancak Karadeniz ekibinde umduğunu bulamadı. Rusya'da yeni sezon transfer dönemi 1 Temmuz'da başlıyor.

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