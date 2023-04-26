Yusuf Yazıcı'nın yeni adresi!

Lille ile sözleşmesi Haziran 2024'e kadar devam ediyor. Rus ekibi daha önce de defalarca Yusuf'u transfer etmek için girişimlerde bulunsa da o tercihini Trabzonspor'dan yana kullanmıştı. Ancak Karadeniz ekibinde umduğunu bulamadı. Rusya'da yeni sezon transfer dönemi 1 Temmuz'da başlıyor.