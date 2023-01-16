Yüz Felci İyileşme Belirtileri Nedir? Yüz Felci Geçiren Kişilerde İyileşme Sürecinde Nasıl Olur ve Nelere Dikkat Edilmeli?

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HABERTURK.COM

Yüz felci olan kişinin hayat kalitesi olumsuz etkilendiği için çok zorlanmaktadır. Yüz felcinin bazen neden olduğu tam anlaşılamamaktadır. Fakat önemli olan fark edildiğinde hemen acil olarak doktor desteğe almaktır. Bu içeriğimizde sizlere yüz felci iyileşme belirtileri, yüz felci geçiren kişiler iyileşme sürecinde nelere dikkat edilmeli ile ilgili ayrıntılı bilgileri bir araya getirdik. İşte yüz felci ile ilgili merak edilenler…

Yüz Felci İyileşme Belirtileri

Yüz felci iyileşme belirtileri kişiden kişiye değişiklik gösterebilmektedir. Yüz felci çoğunlukla aniden gerçekleşmektedir. Kişi bu durumda yüzündeki mimikleri kontrol edemez bir hale gelmektedir. Hatta bazen yüzde şişme ve hareketlerde farklılık da dikkati çekmektedir. Çoğunlukla yüz felci geçicidir. Birkaç hafta içinde iyileşme başlamaktadır. İyileşme esnasında yüzdeki zayıflamada düzelme fark edilmektedir. Bazı kişilerde yüz felci olduğunda yüzde cilt sarkması da görüldüğünden iyileşme sürecinde bu sarkıklık düzelme göstermektedir. Kişi güldüğü zaman yüzünde ve ağzında kaymalar ve yüzüne bir tarafa çekilmesi de bir diğer dikkati çeken yüz felci görünümüdür. Kişinin yüzünden his kaybı da oluşmaktadır. His kaybı iyileşme sürecinde düzelmektedir. Çoğu kişi zaten yüzünün iyileşmeye başladığını bu sayede hissetmektedir.

Yüz felcinin oluştuğunu gösteren bazı belirtiler vardır. Bunların geçmeye başlaması kişide iyileşme belirtileri arasında da sayıldığı için sizler için bunları sıraladık;

Yüz felci bazen tek taraflı bazen de çift taraflı olabilmektedir. Yüz felcinden etkilenen kısımda gözlerin hareketi ve alın kontrolü zorlaşır hatta bazen tamamen kaybolur.

Gözyaşında azalma dikkati çeken bir başka bulgudur,

Yüz felcinde ağız hissedilir düzeyde sarkar,

Kasların seğirmesi ve istemsiz hareketler de dikkati çeker,

Yüz felci olan kısımda tat duyusunda değişme,

Konuşmanın bozulması,

Salya üretiminin artışı.

Yukarıda sayılan yüz felci belirtileri azalmaya başladığında felç de kişide iyileşmeye başlamaktadır. Buna bağlı olarak kişiler kendilerindeki iyileşmeyi gözlemleyebilmektedir. Genel olarak yüz felci kişiden kişiye değişiklik gösterse de ortalama 6 ay içinde tamamıyla iyileşmektedir. Yüz felcinde iyileşme süreci kişide felcin etkilediği bölgeye bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir. Örneğin tek taraflı felç daha hızlı iyileşirken çift taraflı felcin iyileşmesi daha uzun sürebilmektedir. Kişi kendisinde yüz felcinin fark ettiğinde mutlaka vakit kaybetmeden uzman bir doktora başvurmalıdır. Çünkü doktorların yönlendirmesi kişide iyileşme sürecini kısaltmaktadır. Çoğunlukla yüz felcinin iyileşmesi için fizik tedavi tavsiye edilmektedir. Bazı durumlarda gerekli olursa akupunktur tedavisinden de destek alınmaktadır. Ayrıca sinirlerin tedavi edilebilmesi için kan sulandırıcı ilaçlar ve sinir ucu tedavisinde kullanılan farklı ilaçlar da doktorlar tarafından önerilmektedir. Genel olarak yüz felcinde tedavi kişiden kişiye değişiklik gösterdiği için uzman bir hekimden vakit kaybetmeden destek almak çok önemlidir.

Yüz Felci İyileşme Sürecinde Nelere Dikkat Edilmeli?

Yüz felci iyileşme sürecinde nelere dikkat edilmeli diye merak edilmektedir. Öncelikle hızlı bir şekilde felcin fark edilmesinin ardından uzman bir doktorla görüşülmesi gerekmektedir. Sonrasında doktorun yönlendirmesiyle ilaç tedavisi ve gerekli görülürse fizik tedaviye başlanması iyileşme sürecini hızlandırmaktadır. Ayrıca havalar soğuduğunda kişinin yüzünü koruması da iyileşme sürecine destek vermektedir.

Yüz Felci Ne Kadar Sürede İyileşir?

Yüz felci ne kadar sürede iyileşir diye pek çok kişi tarafından merak edilmektedir. Çoğunlukla felcin yoğunluğuna bağlı olarak bir sene içinde tamamen iyileşme gözlenmektedir.

Yüz Felci Tamamen İyileşir Mi?

Yüz felci tamamen iyileşir mi sorusunun yanıtı kişide felcin yoğunluğuna ve tipine bağlı olarak neredeyse tamamen iyileşme olacağı yönündedir.

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