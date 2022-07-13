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Zeka Geriliği Nedir?

Zeka geriliği nedir diye pek çok kişi tarafından merak edilmektedir. Genel olarak zeka geriliği kişinin beceri ve kavrayışının yaşıtlarından geri gelmesi durumudur. Bu durumda kişi standart yaşamını bile sürdürmekte zorlanabilmektedir. Çünkü kişinin muhakemesi, sorun çözme yetileri, algısı, dikkati ve hafızası olması gerekenin gerisinde seyretmektedir.

Böyle durumlar fark edildiğinde vakit kaybetmeden bir uzmandan destek alınması çok önemlidir. Özel testlerle kişide zeka geriliği artık kolaylıkla tespit edilebilmektedir. Bu testlerin sonucunda zeka geriliği tespit edilirse çeşitli çalışmalar ve eğitimle kişiye belirli yeteneklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Zeka Geriliği Düzelir Mi?

Zeka geriliği düzelir mi diye pek çok kişi merak etmektedir. Aslında zeka geriliğinin kesin ve belirli bir tedavisi bulunmamaktadır. Ancak kişinin becerileri desteklenerek gelişimine destek sağlanması mümkündür. Pek çok test yapılarak kişideki zeka geriliği ve düzeyi tespit edilir ve ardından uzmanlar tarafından uygun tedavi yöntemi uygulanır. Tam bir iyileşme sağlanmasa da kişinin yaşamını daha kolay sürdürmesi desteklenir.

Zeka Geriliği Nasıl Geçer?

Zeka geriliği nasıl geçer sorusunun kesin bir yanıtı yoktur. Çünkü zeka geriliği belli bir tedavisi olan bir rahatsızlık değildir. Sadece kişiden kişiye değişiklik göstermekle beraber gelişimsel açıdan ilerleme sağlanabilir. Zeka geriliği olan kişiler yaşlarıyla uyumlu öğrenme düzeyine sahip değildir. Onların yaşıtlarıyla eşit seviyeye gelmesi için pek çok destekleyici gelişimsel performans değerlendirmeleri yapılmaktadır. Belki kişide kesin bir iyileşme sağlanamaz ama en azından onun toplumda daha uyumlu davranması sağlanabilmektedir.

Yetişkinlerde Zeka Geriliği Belirtileri

Yetişkinlerde zeka geriliği belirtileri arasında öne çıkan bu tarz kişilerin aynı yaş grubundaki akranlarından geri kalmalarıdır. Bunun dışında bilişsel ve davranışsal gerilik de söz konusu olabilmektedir.

Yetişkinlerde Zeka Geriliği Tedavisi Var Mı?

Yetişkinlerde zeka geriliği tedavisi var mı diye sorgulayan pek çok kişi olmasına karşın maalesef kesin ve mucizevi bir tedavi yöntemi yoktur. Yapılan pek çok özel testin sonucunda eğer kişide zeka geriliği belirlenmişse yalnızca onun ilerleyişinin desteklenmesi mümkün olur. Zeka geriliği olan kimseler hiçbir zaman tamamen yaşıtlarını yakalayamazlar ancak yeteri kadar çaba ve çalışmayla buna yaklaşmayı başarabilirler. Zeka geriliği tedavisi sabır ve uğraş gerektiren bir süreçtir. Öncelikle zeka geriliği ne kadar erken fark edilirse tedavi o kadar fazla başarılı olmaktadır. Örneğin yetişkinlerdeki zeka geriliği eğer bebeklik ya da çocukluk döneminde fark edilmişse yetişkinlik dönemine kadar ciddi düzeyde yol kat etmiş olmaları mümkündür. Ancak tersine geç fark edilen zeka geriliğinde başarı ve ilerleme şansı çok daha düşüktür. Zeka geriliği tespit edilen bebek ya da çocukların yetişkinlik dönemine kadar bir uzmanla çalışıp yaşıtlarına zihinsel açıdan yaklaşması hedeflenmektedir...

Zeka Geriliği Düzelir Mi?

Zeka geriliği düzelir mi konusu pek çok kişinin aklını kurcalamaktadır. Fakat zeka geriliğinin çok çeşitli nedenleri olduğundan tamamen düzelmesi neredeyse imkansızdır. Ancak uzmanlar bebeklik döneminde fark edilen ve ileri düzeyde olmayan zeka geriliklerinin düzelebileceğini belirtmektedir. Bazı durumlarda zeka geriliği yüksek ateş, bazı ateşli hastalıklar ve bunun gibi sorunlar yüzünden çocukluk döneminde de görülebilmektedir. Bunların tedavisi uzmanlara göre kalıtsal ve doğuştan olanlardan farklı şekilde yapılmalıdır. Dolayısıyla zeka geriliğinin düzelmesi tamamen tespitine ve bunun nedenlerine bağlıdır. Her şeyde olduğu gibi zeka geriliğinde de erken teşhis çok önemlidir.

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