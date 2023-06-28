Yüz yaşından sonra dişler yeniden çıkar mı?

GENÇKEN KALAN DİŞLER GÖRÜLÜR

Yani aslında yaşlılarda nadir olarak görülen yeniden diş çıkarma eylemi aslında gençken henüz çıkmamış dişlerin ta kendisidir. Vücut kendi kendine yeni bir dişi üretmez, bu gençlikten kalma dişler derinin veya diş etlerinin yumuşamasından dolayı görülür hale gelir.

Kaynak: Evrimağacı