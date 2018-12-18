Geyiklerin başlarını kestikten sonra cansız bedenlerini ormanda bıraktığı öne sürülen David Berry Jr, babası ve kardeşiyle birlikte Ağustos'ta gözaltına alınmış, 51 bin dolar da para cezasına çarptırılmışlardı. Babası ve iki erkek kardeşi Berry Jr'a avlanma, balık tutma ve tuzak kurma gibi konularda yardım etmişti.

Eyalet tarihinin en büyük yasa dışı av davasında hakim karşısına çıkan Berry, ilki 23 Aralık'ta olmak üzere, ayda en az bir kez, annesi avcılar tarafından öldürülen Bambi adlı yavru karacanın öyküsünün anlattığı 1942 yapımı filmi izleyecek.

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