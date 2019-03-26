Yüzleşme neden final yapıyor? sorusu dizinin izleyicileri tarafından araştırılıyor. Hande Doğandemir, Uğur Yücel, Engin Öztürk, Yiğit Kirazcı, Zeynep Eronat, Yeşim Ceren Bozoğlu, Şerif Sezer gibi oyuncuları kadrosunda barındıran Yüzleşme dizisi, yayınlanacak 4. bölümüyle birlikte bu akşam ekranlara veda ediyor. İşte, Yüzleşme'nin final bölümünün fragmanı...

YÜZLEŞME NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Yüzleşme dizisi ilk bölümüyle dikkatleri üstüne çekmeyi başardı. Ancak sonraki haftalarda dizinin beklenen reyting rakamlarına ulaşamadığı için final kararı alındığı düşünülüyor.

YÜZLEŞME 4. FİNAL BÖLÜMÜNÜN FRAGMANI

Burak Arlıel ve Ömer Faruk Sorak'ın yönetmen koltuğunda oturduğu, Altuğ Küçük'ün de senaryosunu kaleme aldığı Yüzleşme dizisinin bu hafta yayınlanacak 4. final bölümünde;

Masal'ın Gonca olduğunun öğrenilmesi artık kaçınılmaz bir sona doğru yaklaşır. Savcı, 15 yıl önce kaybolan Gonca'nın dosyasını tekrar açmaya karar verir. Fikret, Gonca'yı bulmak için Songül'den destek ister ama karşılık bulamaz. Ancak Songül, Gonca'nın yıllar önce öldüğünü düşünmektedir. Fikret ise Songül'e serzenişte bulunur. Savcı olayları ve delilleri derinlemesine inceler. Masal'ın, Ufuk'un öldürüldüğü gece çekilen fotoğrafı Savcı'nın eline geçince olayların rengi fazlasıyla değişir. Kalender Kasabası'nda gizli kalan tüm sırlar aydınlanırken Masal, Gonca olduğunu saklayabilecek mi?

YÜZLEŞME 3. SON BÖLÜM ÖZETİ

Masal, yüzleşmek için geldiği Kalender’de, tanıdığı insanlarla tanınmadan yaşamaya devam eder. Fakat, işler umduğu gibi gitmemeye başlar. Kalender’de yıllardır süren barış yerini şüphelere bırakır. Kalender’in içinde sakladığı sırlar bir ahtapotun kolları gibi herkesi sarmaya başlayacaktır.