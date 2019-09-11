Modern yaşamın getirdiklerinin yanında götürdükleri de var. Pek çoğumuzun yaşadığı boyun ağrısı problemi bunlardan biri. Habertürk’ten Ceyda Erenoğlu’nun haberine göre araştırmalar, ABD’de 2 kişiden birinin her yıl boyun ağrısı şikayetiyle doktora başvurduğunu gösteriyor.

Boyun ağrılarının özellikle ofis ortamında ve bilgisayar karşısında çalışanlarda görüldüğüne dikkat çeken Anadolu Sağlık Merkezi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Semih Akı, “Çalışırken elleri serbest bırakabilmek için telefon ahizesini omza sıkıştırmak boyun ağrısına neden olabilir, günlük hayatta alınabilecek bazı önlemlerle bu ağrıları engellemek mümkündür”diyor.

SICAK-SOĞUK KOMPRESLERDEN YARARLANIN

Tüm gün bilgisayar karşısında çalışmak ve iş hayatında tekrarlayan gerginliklere maruz kalmak boyun ağrılarının artmasına neden oluyor. Boyun ağrıları basit ağrı kesicilerle giderilebildiği gibi bu sorunda sıcak-soğuk kompresler de işe yarayabiliyor. Prof. Dr. Semih Akı, “Bunun için ağrılı bölgeye 20 dakikalık sürelerle buz torbası veya havluya sarılmış buz parçaları ile kompres yaptıktan sonra ılık bir duş almak veya sıcak su torbası uygulamak yeterli olur. Bu yöntemler var olan ağrıların giderilmesi için kullanılır. Günlük yaşamda alınabilecek bazı önlemlerle ağrıların önüne geçmek de mümkün” diyor.

HAREKET AĞRIYI ÖNLÜYOR

Yüzüstü pozisyonda uyumanın boyna fazladan yük bindirebildiğini belirten Prof. Dr. Semih Akı, boynun doğal kıvrımını destekleyecek bir yastık seçimi uyarısında bulunuyor. Diş sıkmanın da boyun kaslarını gerebileceği belirtiliyor. Bu sorundan kurtulmak için aktif bir yaşam sürülmesi gerekiyor. Düzenli fiziksel aktivite yapan bireylerin tekrar eden boyun ağrısı geliştirme olasılığının çok daha az olduğuna dikkat çekiliyor.

MASA BAŞINDA ÇALIŞANLAR SIK SIK GERİNMELİ

Stresin boyun bölgesinde gerilmelere ve kas zorlanmalarına neden olabildiğini vurgulayan, Prof. Dr. Semih Akı, masa başında çalışanlara sık sık gerinmeleri önerisinde bulunarak, “Omuzlarınızı yukarı doğru kulak hizasına kadar yükselttikten sonra düşürebildiğiniz kadar düşürün. Bunu beş defa tekrar edin. Kürek kemiklerinizi birleştirin ve beş saniye süreyle öyle durduktan sonra gevşeyin. Yan boyun kaslarınızı esnetmek için oturur pozisyonda sol elinizle koltuğunuzun oturağına tutunarak gövde ve boynunuzu zıt tarafa doğru eğin. Ardından bu hareketi sağ elinizle tekrar edin” çağrısı yapıyor.

TELEFONUNUZU KAFA OMUZ ARASINA SIKIŞTIRIP KONUŞMAYIN

Boyun ağrılarından uzak kalmak için araçtaki kafa desteğinin de ayarlanması gerekiyor. Prof. Dr. Semih Akı, “Doğru ayar, başınızı ve boynunuzu daha iyi destekler. Uzun süreler araç kullanıyor veya bilgisayar başında çok zaman geçiriyorsanız sık sık mola verin. Boynunuza fazladan yük bindirmemek için kafanızla omurganızı düz bir çizgi halinde tutmaya gayret edin. Çalışma masanızı, koltuğunuzu ve bilgisayarınızı ekran göz hizasına gelecek şekilde ayarlayın” diyor. Bunların dışında telefonda konuşurken ahizenin kafa ve omzun arasında sıkıştırılmaktan kaçınılması ve telefonda uzun zaman geçirenlerin kulaklık kullanmaları öneriliyor.