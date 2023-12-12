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        Haberler Dünyadan Zac Efron, Matthew Perry'i unutmadı: Bugün seni çok düşündüm - Magazin haberleri

        Zac Efron, Matthew Perry'i unutmadı: Bugün seni çok düşündüm

        ABD'li oyuncu Zac Efron, Hollywood'un ünlü Şöhretler Kaldırımı'nda yıldız sahibi oldu. Efron, törende konuşması sırasında vefat eden eski rol arkadaşı Matthew Perry'i andı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2023 - 12:30 Güncelleme: 12.12.2023 - 12:30
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        'High School Musical', '17 Yeniden', 'Baywatch', 'Kötü Komşular' gibi yapımlarla tanınan Zac Efron, Hollywood Bulvarı’ndaki Şöhret Yolu'nda onurlandırıldı. Efron, eğlence sektöründen pek çok ismin onurlandırıldığı Şöhretler Kaldırımı’nda yıldız sahibi oldu.

        Törende Zac Efron'a ailesinin yanı sıra Miles Teller-Keleigh Sperry çifti, Jeremy Allen White ve yönetmen Sean Durkin de eşlik etti.

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        "ŞARKILARI DUŞTA SÖYLÜYORUM"

        Konuşmasında 'High School Musical'in yönetmeni Kenny Ortega ve yapımcı Bill Borden'a teşekkür eden Zac Efron, "İkiniz de 'High School Musical'e başlamamda etkili oldunuz. Bunun için sonsuza kadar minnettarım. Hâlâ her gün bunu düşünüyorum ve şarkıları duşta söylüyorum" ifadelerini kullandı.

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        "BUGÜN SENİ ÇOK DÜŞÜNDÜM"

        Ünlü oyuncu, konuşma sırasında '17 Yeniden' filminde birlikte rol aldığı ve birkaç ay önce hayatını kaybeden Matthew Perry'i de onurlandırdı.

        Efron, "İlk yıllarda onunla işbirliği yapmak çok eğlenceliydi. Bu beni gerçekten pek çok açıdan teşvik ve motive ederek kariyerimin bir sonraki bölümüne itti. Çok teşekkür ederim Matthew, bugün seni çok düşündüm" diyerek, merhum oyuncuyu andı.

        Fotoğraflar: AP, Reuters

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        "İNSANLARIN ONUN SAĞLIKLI OLMAYA ÇALIŞTIĞINI BİLMESİNİ İSTİYORUM"

        Ayrıca Jennifer Aniston da vefat eden arkadaşıyla alakalı 'Variety'e yeni açıklamalarda bulundu. Aniston, Perry ile hayatını kaybettiği sabah konuştuğunu ve oyuncunun acı çekmediğini açıkladı.

        Matthew Perry'nin başkalarına yardım eden biri olarak hatırlanmak istediğini ve herkesin de bu şekilde yapması gerektiğini söyleyen Jennifer Aniston, şu ifadeleri kullandı: İnsanların onun gerçekten sağlıklı olduğunu ve sağlıklı olmaya başladığını bilmesini istiyorum. Çok çalıştı. Gerçekten çok zor bir duruma düşmüştü. Onu çok özlüyorum. Sağlıklıydı. Sigarayı bırakmıştı. Forma giriyordu. Mutluydu, acı çekmiyordu...

        #Zac Efron
        #Matthew Perry
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