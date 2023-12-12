Zac Efron, Matthew Perry'i unutmadı: Bugün seni çok düşündüm

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"İNSANLARIN ONUN SAĞLIKLI OLMAYA ÇALIŞTIĞINI BİLMESİNİ İSTİYORUM"



Ayrıca Jennifer Aniston da vefat eden arkadaşıyla alakalı 'Variety'e yeni açıklamalarda bulundu. Aniston, Perry ile hayatını kaybettiği sabah konuştuğunu ve oyuncunun acı çekmediğini açıkladı.



Matthew Perry'nin başkalarına yardım eden biri olarak hatırlanmak istediğini ve herkesin de bu şekilde yapması gerektiğini söyleyen Jennifer Aniston, şu ifadeleri kullandı: İnsanların onun gerçekten sağlıklı olduğunu ve sağlıklı olmaya başladığını bilmesini istiyorum. Çok çalıştı. Gerçekten çok zor bir duruma düşmüştü. Onu çok özlüyorum. Sağlıklıydı. Sigarayı bırakmıştı. Forma giriyordu. Mutluydu, acı çekmiyordu...