Zac Efron'un büyük değişimi

"ESTETİK YAPTIRMADIM"

Zac Efron, görünümündeki dönüşüme neyin yol açtığı konusunda konuşurken, bazı tıbbi prosedürlerden geçmek zorunda kaldığını ancak düşünüldüğü gibi kozmetik nedenlerden dolayı olmadığını açıklamıştı.

2022'de Men's Health'e verdiği bir röportajda oyuncu, genişleyen çene hattının aslında eski bir yaralanmadan kaynaklandığını söylemişti. Zac Efron, 2013 yılında evinde çoraplarıyla koşarken ayağı kaymış ve çenesini bir çeşmenin granit köşesine çarpmıştı. Yaralanma o kadar şiddetliydi ki bilincini kaybetmiş ve çene kemiği kırılmıştı.

Hakkında estetik ameliyat söylentileri çıkan Zac Efron, 2022'de Entertainment Tonight'a konuşurken, söylentileri "komik" olarak nitelendirmiş ve farklı görünen yüzünün, ameliyattan değil, 2013'teki çene yaralanmasından kaynaklandığını yinelemişti.